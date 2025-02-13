Комплекс Валдай — под Москвой уничтожили две установки РФ

Радиолокационный комплекс "Валдай". Фото: росСМИ

Под Москвой в ночь на 7 февраля уничтожили два новейших радиолокационных комплекса РФ "Валдай". Они предназначены для круглосуточного автоматического обнаружения и противодействия БпЛА.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины в четверг, 13 февраля.

Читайте также:

Уничтожение российских комплексов "Валдай"

"В ночь с 6 на 7 февраля 2025 года на территории в/ч 52116 в городе Долгопрудный под Москвой произошел сильный взрыв. Взрывчатка уничтожила два российских радиолокационных комплекса "Валдай", предназначенных для круглосуточного автоматического обнаружения и противодействия БпЛА", — говорится в сообщении.

Как пояснили в ГУР, это новейшая разработка российского военно-промышленного комплекса — первый образец в своем классе, принятый на вооружение армии России.

Также известно, что воинская часть, на которой взорвались "Валдаи", отвечает за безопасность воздушного пространства над Москвой.

Напомним, ночью 11 февраля в Саратове после атаки БпЛА загорелся нефтеперерабатывающий завод. Оно входит в структуру российской нефтяной компании "Роснефть" и является одним из старейших НПЗ в России.

Кроме того, 10 февраля дроны атаковали один из ключевых российских НПЗ на Кубани. Предприятие имеет мощность 6,25 млн тонн нефти в год.