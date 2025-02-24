Рязанский НПЗ — ВСУ 24 февраля поразили завод

Взрыв на Рязанском НПЗ. Фото: скриншот видео

Силы обороны в ночь на 24 февраля поразили Рязанский нефтеперерабатывающий завод в Рязанской области России. На территории раздавалось не менее пяти взрывов, там возник пожар.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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В Генштабе сообщили, что подразделения Сил беспилотных систем ВСУ и Главного управления разведки вместе с другими составляющими Сил обороны этой ночью нанесли удар по Рязанскому НПЗ, который был привлечен к обеспечению оккупационной армии.

Известно по меньшей мере о пяти взрывах в районе цели. Предварительно возник пожар в районе установки первичной переработки нефти ЭЛОУ АТ-6. Результаты поражения пока уточняются.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что 23 февраля Силы беспилотных систем поразили нефтебазу еще и в Тульской области. Там зафиксирован пожар в районе ФГКУ комбинат "8 марта".

"Боевая работа по стратегическим объектам, задействованным в обеспечении вооруженной агрессии РФ против Украины, будет продолжаться. Дальше будет", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения Генштаба

Напомним, 20 февраля Силы обороны поразили нефтеперекачивающую станцию в Краснодарском крае России. Она была привлечена к обеспечению вооруженных сил врага.

Кроме того, вечером 19 февраля в Москве сгорел институт, который работал на оборонную сферу. Он занимался разработками технологии для российских войск.