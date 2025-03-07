Українські дрони знищили Солнцепьок і Вітязь на Харківщині

Підготовка дрона до запуску. Фото ілюстративне: Reuters

Українські безпілотники з підрозділу "Фенікс" завдали потужного удару по рідкісній російській техніці на Харківщині. Знищено важку вогнеметну систему "Солнцепьок" та гусеничний всюдихід "Вітязь", які є унікальними зразками озброєння армії РФ. Також у результаті атаки було уражено близько десяти одиниць автомобільної техніки та ліквідовано групу російських військових.

Про це повідомили у пресслужбі Прикордонного підрозділу безпілотних авіаційних систем.

Читайте також:

Що таке "Солнцепьок" і "Вітязь" та чому їх знищення є важливим

ТОС-1А "Солнцепьок". Фото: росЗМІ

ТОС-1А "Солнцепьок" – це важка вогнеметна система залпового вогню, яка використовує термобаричні боєприпаси. Вона здатна знищувати укріплені позиції, завдаючи руйнівних вибухів, які випалюють кисень у зоні ураження.

Це одна з найнебезпечніших систем на озброєнні РФ, оскільки її термобаричні снаряди створюють потужні ударні хвилі, що завдають колосальних втрат живій силі.

Всюдихід "Вітязь". Фото: росЗМІ

Гусеничний всюдихід "Вітязь" – це броньована машина, призначена для пересування у важкопрохідній місцевості. Він здатний долати снігові, болотисті та водні перешкоди, що робить його особливо корисним у бойових умовах. "Вітязь" часто використовується для доставки боєприпасів, пального та особового складу у віддалені райони фронту.

Нагадаємо, у ГУР опублікували відео, де видно, як ЗСУ вправно винищують російських загарбників на Донбасі.

А бійці розвідки спеціального призначення 12-ї бригади спеціального призначення Нацгвардії "Азов" показали на відео зачистку приватного сектора під Торецьком від окупантів.