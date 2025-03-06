Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow У НГУ показали ефектну зачистку приватного сектора під Торецьком arrow

У НГУ показали ефектну зачистку приватного сектора під Торецьком

6 березня 2025 13:40
Аркадій Пастула - Редактор
Українські воїни ліквідували майже 50 окупантів під Торецьком — відео
Зачистка приватного сектора від окупантів. Фото: скриншот
Аркадій Пастула - Редактор

Сили роти розвідки спеціального призначення 12-ї бригади спеціального призначення Нацгвардії "Азов" провели зачистку приватного сектору під Торецьком Донецької області. Внаслідок цього вдалося ліквідувати майже 50 загарбників.

Про це повідомила пресслужба оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" у Telegram у четвер, 6 березня.

Читайте також:

Зачистка приватного сектора від окупантів

"У ході операції було ліквідовано майже півсотні окупантів, трохи менше взводу взято у полон", — йдеться у повідомленні.

Протягом роботи спецпризначенців вдалося евакуювати декілька десятків цивільних осіб разом з їхніми домашніми тваринами.

Нагадаємо, прем'єр Денис Шмигаль повідомив, що Україна зможе повністю забезпечити свої потреби в артилерії власним виробництвом у 2025 році.

Також Президент України Володимир Зеленський підкреслив важливість підтримання максимальної чисельності української армії, зазначивши, що це є найкращою гарантією безпеки для країни.

війна Нацгвардія Донецька область окупанти 12 бригада "Азов"
Реклама
Реклама
Реклама