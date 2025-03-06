Українські воїни ліквідували майже 50 окупантів під Торецьком — відео

Зачистка приватного сектора від окупантів. Фото: скриншот

Сили роти розвідки спеціального призначення 12-ї бригади спеціального призначення Нацгвардії "Азов" провели зачистку приватного сектору під Торецьком Донецької області. Внаслідок цього вдалося ліквідувати майже 50 загарбників.

Про це повідомила пресслужба оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" у Telegram у четвер, 6 березня.

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Зачистка приватного сектора від окупантів

"У ході операції було ліквідовано майже півсотні окупантів, трохи менше взводу взято у полон", — йдеться у повідомленні.

Протягом роботи спецпризначенців вдалося евакуювати декілька десятків цивільних осіб разом з їхніми домашніми тваринами.

Нагадаємо, прем'єр Денис Шмигаль повідомив, що Україна зможе повністю забезпечити свої потреби в артилерії власним виробництвом у 2025 році.

Також Президент України Володимир Зеленський підкреслив важливість підтримання максимальної чисельності української армії, зазначивши, що це є найкращою гарантією безпеки для країни.