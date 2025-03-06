Украинские воины ликвидировали почти 50 оккупантов под Торецком — видео

Зачистка частного сектора от оккупантов. Фото: скриншот

Силы роты разведки специального назначения 12-й бригады специального назначения Нацгвардии "Азов" провели зачистку частного сектора под Торецком Донецкой области. В результате этого удалось ликвидировать почти 50 захватчиков.

Об этом сообщила пресс-служба оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" в Telegram в четверг, 6 марта.

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Зачистка частного сектора от оккупантов

"В ходе операции было ликвидировано почти полсотни оккупантов, чуть меньше взвода взято в плен", — говорится в сообщении.

В течение работы спецназа удалось эвакуировать несколько десятков гражданских лиц вместе с их домашними животными.

Напомним, премьер Денис Шмыгаль сообщил, что Украина сможет полностью обеспечить свои потребности в артиллерии собственным производством в 2025 году.

Также Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул важность поддержания максимальной численности украинской армии, отметив, что это является лучшей гарантией безопасности для страны.