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В НГУ показали эффектную зачистку частного сектора под Торецком

6 марта 2025 13:40
Аркадий Пастула - Редактор
Украинские воины ликвидировали почти 50 оккупантов под Торецком — видео
Зачистка частного сектора от оккупантов. Фото: скриншот
Аркадий Пастула - Редактор

Силы роты разведки специального назначения 12-й бригады специального назначения Нацгвардии "Азов" провели зачистку частного сектора под Торецком Донецкой области. В результате этого удалось ликвидировать почти 50 захватчиков.

Об этом сообщила пресс-служба оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" в Telegram в четверг, 6 марта.

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"В ходе операции было ликвидировано почти полсотни оккупантов, чуть меньше взвода взято в плен", — говорится в сообщении.

В течение работы спецназа удалось эвакуировать несколько десятков гражданских лиц вместе с их домашними животными.

Напомним, премьер Денис Шмыгаль сообщил, что Украина сможет полностью обеспечить свои потребности в артиллерии собственным производством в 2025 году.

Также Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул важность поддержания максимальной численности украинской армии, отметив, что это является лучшей гарантией безопасности для страны.

война Нацгвардия Донецкая область оккупанты 12 бригада "Азов"
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