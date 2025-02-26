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Бійці ССО вправно зачистили промзону від окупантів — відео

26 лютого 2025 09:30
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
ССО ліквідували взвод росіян — відео
Бронетехніка ССО. Фото: скриншот
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Оператори Третього полку Сил спеціальних операцій ліквідували близько взводу російських загарбників під час нальоту на промисловий комплекс на Донецькому напрямку. Один ворог зумів зберегти собі життя, здавшись у полон.

Відео вправної роботи українських воїнів оприлюднили ССО ЗСУ у середу, 26 лютого.

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Після знищення цілого взводу російських військових захоплений у полон окупант розповів цінну інформацію про місця накопичення ворога та його склади боєприпасів. Ці арсенали було знищено того ж дня.

"Коли піхота противника зайняла промисловий комплекс, командування одного із загонів 3-го полку ССО спланувало та відправило підгрупи для проведення спеціальних дій на самому обʼєкті та по периметру промзони", — повідомили в ССО.

Зазначається, що першими по ворогу відпрацювали оператори дронів. Після скидів оператори атакували промзону на броньованих Humvee та зачистили всі будівлі.

Нагадаємо, ГУР показало відео знищення систем РЕБ на заводі у Воронежі. Також бійці 82-ї ОДШБр продемонстрували майстерне знищення ворожої схованки з мінометом.

ЗСУ відео ССО війна в Україні втрати окупантів
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