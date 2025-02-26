ССО ліквідували взвод росіян — відео

Бійці ССО вправно зачистили промзону від окупантів — відео
Оператори Третього полку Сил спеціальних операцій ліквідували близько взводу російських загарбників під час нальоту на промисловий комплекс на Донецькому напрямку. Один ворог зумів зберегти собі життя, здавшись у полон.
Відео вправної роботи українських воїнів оприлюднили ССО ЗСУ у середу, 26 лютого.
Бійці ССО ліквідували загарбників
Після знищення цілого взводу російських військових захоплений у полон окупант розповів цінну інформацію про місця накопичення ворога та його склади боєприпасів. Ці арсенали було знищено того ж дня.
"Коли піхота противника зайняла промисловий комплекс, командування одного із загонів 3-го полку ССО спланувало та відправило підгрупи для проведення спеціальних дій на самому обʼєкті та по периметру промзони", — повідомили в ССО.
Зазначається, що першими по ворогу відпрацювали оператори дронів. Після скидів оператори атакували промзону на броньованих Humvee та зачистили всі будівлі.
Нагадаємо, ГУР показало відео знищення систем РЕБ на заводі у Воронежі. Також бійці 82-ї ОДШБр продемонстрували майстерне знищення ворожої схованки з мінометом.
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