ССО ликвидировали взвод россиян — видео

Бронетехника ССО. Фото: скриншот

Операторы Третьего полка Сил специальных операций ликвидировали около взвода российских захватчиков во время налета на промышленный комплекс на Донецком направлении. Один враг сумел сохранить себе жизнь, сдавшись в плен.

Видео умелой работы украинских воинов обнародовали ССО ВСУ в среду, 26 февраля.

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Бойцы ССО ликвидировали захватчиков

После уничтожения целого взвода российских военных, захваченный в плен оккупант рассказал ценную информацию о местах накопления врага и его склады боеприпасов. Эти арсеналы были уничтожены в тот же день.

"Когда пехота противника заняла промышленный комплекс, командование одного из отрядов 3-го полка ССО спланировало и отправило подгруппы для проведения специальных действий на самом объекте и по периметру промзоны", — сообщили в ССО.

Указывается, что первыми по врагу отработали операторы дронов. После сбросов операторы атаковали промзону на бронированных Humvee и зачистили все здания.

Напомним, ГУР показало видео уничтожения систем РЭБ на заводе в Воронеже. Также бойцы 82-й ОДШБр продемонстрировали мастерское уничтожение вражеского тайника с минометом.