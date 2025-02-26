ССО ликвидировали взвод россиян — видео

Бойцы ССО ловко зачистили промзону от оккупантов — видео
Операторы Третьего полка Сил специальных операций ликвидировали около взвода российских захватчиков во время налета на промышленный комплекс на Донецком направлении. Один враг сумел сохранить себе жизнь, сдавшись в плен.
Видео умелой работы украинских воинов обнародовали ССО ВСУ в среду, 26 февраля.
Бойцы ССО ликвидировали захватчиков
После уничтожения целого взвода российских военных, захваченный в плен оккупант рассказал ценную информацию о местах накопления врага и его склады боеприпасов. Эти арсеналы были уничтожены в тот же день.
"Когда пехота противника заняла промышленный комплекс, командование одного из отрядов 3-го полка ССО спланировало и отправило подгруппы для проведения специальных действий на самом объекте и по периметру промзоны", — сообщили в ССО.
Указывается, что первыми по врагу отработали операторы дронов. После сбросов операторы атаковали промзону на бронированных Humvee и зачистили все здания.
Напомним, ГУР показало видео уничтожения систем РЭБ на заводе в Воронеже. Также бойцы 82-й ОДШБр продемонстрировали мастерское уничтожение вражеского тайника с минометом.
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