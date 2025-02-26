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Бойцы ССО ловко зачистили промзону от оккупантов — видео

26 февраля 2025 09:30
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
ССО ликвидировали взвод россиян — видео
Бронетехника ССО. Фото: скриншот
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Операторы Третьего полка Сил специальных операций ликвидировали около взвода российских захватчиков во время налета на промышленный комплекс на Донецком направлении. Один враг сумел сохранить себе жизнь, сдавшись в плен.

Видео умелой работы украинских воинов обнародовали ССО ВСУ в среду, 26 февраля.

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После уничтожения целого взвода российских военных, захваченный в плен оккупант рассказал ценную информацию о местах накопления врага и его склады боеприпасов. Эти арсеналы были уничтожены в тот же день.

"Когда пехота противника заняла промышленный комплекс, командование одного из отрядов 3-го полка ССО спланировало и отправило подгруппы для проведения специальных действий на самом объекте и по периметру промзоны", — сообщили в ССО.

Указывается, что первыми по врагу отработали операторы дронов. После сбросов операторы атаковали промзону на бронированных Humvee и зачистили все здания.

Напомним, ГУР показало видео уничтожения систем РЭБ на заводе в Воронеже. Также бойцы 82-й ОДШБр продемонстрировали мастерское уничтожение вражеского тайника с минометом.

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