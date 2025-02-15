Артилерія 82 ОДШБр знищила ворожий сховок із мінометом

Момент влучання. Фото: скриншот

Українські військовослужбовці 82 окремої десантно-штурмової Буковинської бригади успішно ліквідували ворожий сховок, де окупанти зберігали міномет і боєкомплект. Влучний удар вдалося завдати завдяки чіткій кооперації з іншими підрозділами.

Відео удару опублікувало відділення комунікацій 82 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ.

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Оператори бригади виявили укриття противника та оперативно передали координати артилерії, яка завдала точного удару, знищивши ціль.

"Цього разу наші оператори виявили сховок противника з мінометом та боєкомплектом. Координати передали артилерії, яка успішно відпрацювала і знищила ціль. Воїни 82 окремої десантно-штурмової Буковинської бригади не залишать ворогу жодного шансу щось приховати", — прокоментували у 82-й ОДШБр.

Нагадаємо, нещодавно у 82-й ОДШБр показали відео, як водій бригади проявив хоробрість і попри атаки з боку окупантів евакуював поранених побратимів.

Також Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, як українські воїни ліквідовують російську техніку на фронті.