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Артиллерия 82 ОДШБр уничтожила тайник врага с минометом — видео

15 февраля 2025 10:20
Анастасия Постоенко - Редактор
Артиллерия 82 ОДШБр уничтожила вражеский тайник с минометом
Момент попадания. Фото: скриншот
Анастасия Постоенко - Редактор

Украинские военнослужащие 82 отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады успешно ликвидировали вражеский тайник, где оккупанты хранили миномет и боекомплект. Точный удар удалось нанести благодаря четкой кооперации с другими подразделениями.

Видео удара опубликовало отделение коммуникаций 82 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ.

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Операторы бригады обнаружили укрытие противника и оперативно передали координаты артиллерии, которая нанесла точный удар, уничтожив цель.

"На этот раз наши операторы обнаружили тайник противника с минометом и боекомплектом. Координаты передали артиллерии, которая успешно отработала и уничтожила цель. Воины 82 отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады не оставят врагу ни единого шанса что-то скрыть", — прокомментировали в 82-й ОДШБр.

Напомним, недавно в 82-й ОДШБр показали видео, как водитель бригады проявил храбрость и несмотря на атаки со стороны оккупантов эвакуировал раненых собратьев.

Также Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, как украинские воины ликвидируют российскую технику на фронте.

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