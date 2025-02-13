Сирський показав знищення ворожої техніки та живої сили

Знищення ворожої бронетехніки. Фото: скриншот

Головнокомандувач Збройними силами України генерал-полковник Олександр Сирський показав ефективну роботу українських воїнів проти російських загарбників. Кожного дня захисники продовжують завдавати росіянам важких втрат у бронетехніці та живій силі.

Відповідне відео Сирський оприлюднив на своїй сторінці у Telegram у четвер, 13 лютого.

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"Продовжуємо знищувати ворога. Успішна робота підрозділів Сил оборони України триває як на лінії фронту, так і в тилу окупантів", — написав Сирський.

Він також подякував українським воїнам за вправну роботу.

Нагадаємо, бійці Третьої окремої штурмової бригади оприлюднили відео знищення російських окупантів на Харківському напрямку.

Також з'явилось відео, як українські військові влучно знищують російські повітряні цілі.