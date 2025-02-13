Сырский показал уничтожение вражеской техники и живой силы

Уничтожение вражеской бронетехники. Фото: скриншот

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Александр Сырский показал эффективную работу украинских воинов против российских захватчиков. Каждый день защитники продолжают наносить россиянам тяжелые потери в бронетехнике и живой силе.

Соответствующее видео Сырский обнародовал на своей странице в Telegram в четверг, 13 февраля.

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"Продолжаем уничтожать врага. Успешная работа подразделений Сил обороны Украины продолжается как на линии фронта, так и в тылу оккупантов", — написал Сырский.

Он также поблагодарил украинских воинов за умелую работу.

Напомним, бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады обнародовали видео уничтожения российских оккупантов на Харьковском направлении.

Также появилось видео, как украинские военные метко уничтожают российские воздушные цели.