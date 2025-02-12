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Водій 82 ОДШБр врятував побратимів, попри влучання дронів — відео

12 лютого 2025 10:01
Анастасія Постоєнко - Редактор
Боєць 82 ОДШБр вивіз поранених під обстрілами — відео
Евакуація. Фото ілюстративне: REUTERS/Anatolii Stepanov
Анастасія Постоєнко - Редактор

Українські військовослужбовці нерідко демонструють героїзм та відвагу на фронті. Так один із таких незламних воїнів — водій евакуаційного транспорту 82 окремої десантно-штурмової бригади, який став справжнім героєм, рятуючи побратимів.

Відео неймовірної звитяги військовослужбовця опублікувала пресслужба 82-ї ОДШБр

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Водій евакуаційного транспорту вивіз поранених попри атаки дронів

Його завданням було вивезти понад десять поранених бійців із позиції. Ворог знав про евакуацію і чекав на ударний момент — ще на шляху до місця призначення автомобіль був уражений FPV-дроном. Однак водій не зупинився.

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Атака дрона по автомобілю. Фото: скриншот
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Військові заходять в евакуаційний транспорт. Фото: скриншот
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Атака дрона РФ по евакуаційному транспорту. Фото: скриншот

Розуміючи, що від його рішучості залежать життя побратимів, він продовжив місію. Під шквальним вогнем та після ще двох влучань FPV-дронів він все ж таки вивіз воїнів у безпечне місце.

Нагадаємо, прикордонники показали кадри знищення окупантів біля Краматорська. 

Також бійці бригади "Лють" опублікували відеозапис штурму росіян на Торецькому напрямку.

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