У ДПСУ показали кадри знищення техніки ворога біля Краматорська

Знищення техніки РФ. Фото: скриншот з відео

Українські захисники продовжують ліквідовувати російських окупантів та їхню техніку на нашій землі. Так, прикордонники завдали ударів по позиціях ворога на Краматорському напрямку.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба ДПСУ у Telegram у вівторок, 11 лютого.

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У ДПСУ показали відео, як оператори ударних дронів підрозділу РУБпАК "Фенікс" бригади "Помста" завдали удару по позиціях окупантів на Краматорському напрямку.

Внаслідок дій прикордонників було знищено техніку, міномет, засоби зв’язку та склади з боєкомплектом ворога.

Скриншот допису ДПСУ

Нагадаємо, воїни підрозділу спеціального призначення ГУР показали, як знищили російські об'єкти та зачистили бліндажі від піхоти.

А в Генштабі підтвердили ураження російського НПЗ в Саратовській області. Внаслідок ударів дронами на об'єкті розгорілася пожежа.