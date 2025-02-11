Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow Пограничники уничтожили технику РФ вблизи Краматорска — видео arrow

Пограничники уничтожили технику РФ вблизи Краматорска — видео

11 февраля 2025 12:14
Евгения Брюховецкая - редактор
В ГПСУ показали кадры уничтожения техники врага возле Краматорска
Уничтожение техники РФ. Фото: скриншот из видео
Евгения Брюховецкая - редактор

Украинские защитники продолжают ликвидировать российских оккупантов и их технику на нашей земле. Так, пограничники нанесли удары по позициям врага на Краматорском направлении.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба ГПСУ в Telegram во вторник, 11 февраля.

Читайте также:

Атака на позиции оккупантов

В ГПСУ показали видео, как операторы ударных дронов подразделения РУБпАК "Фенікс" бригады "Помста" нанесли удар по позициям оккупантов на Краматорском направлении.

В результате действий пограничников было уничтожено технику, миномет, средства связи и склады с боекомплектом врага.

null
Скриншот поста ГПСУ

Напомним, воины подразделения специального назначения ГУР показали, как уничтожили российские объекты и зачистили блиндажи от пехоты.

А в Генштабе подтвердили поражение российского НПЗ в Саратовской области. В результате ударов дронами на объекте разгорелся пожар.

российские войска ВСУ беспилотники пограничники война в Украине фронт
Реклама
Реклама
Реклама