В ГПСУ показали кадры уничтожения техники врага возле Краматорска

Уничтожение техники РФ. Фото: скриншот из видео

Украинские защитники продолжают ликвидировать российских оккупантов и их технику на нашей земле. Так, пограничники нанесли удары по позициям врага на Краматорском направлении.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба ГПСУ в Telegram во вторник, 11 февраля.

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Атака на позиции оккупантов

В ГПСУ показали видео, как операторы ударных дронов подразделения РУБпАК "Фенікс" бригады "Помста" нанесли удар по позициям оккупантов на Краматорском направлении.

В результате действий пограничников было уничтожено технику, миномет, средства связи и склады с боекомплектом врага.

Скриншот поста ГПСУ

Напомним, воины подразделения специального назначения ГУР показали, как уничтожили российские объекты и зачистили блиндажи от пехоты.

А в Генштабе подтвердили поражение российского НПЗ в Саратовской области. В результате ударов дронами на объекте разгорелся пожар.