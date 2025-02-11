В ГПСУ показали кадры уничтожения техники врага возле Краматорска

Пограничники уничтожили технику РФ вблизи Краматорска — видео
Украинские защитники продолжают ликвидировать российских оккупантов и их технику на нашей земле. Так, пограничники нанесли удары по позициям врага на Краматорском направлении.
Соответствующее видео обнародовала пресс-служба ГПСУ в Telegram во вторник, 11 февраля.
Атака на позиции оккупантов
В ГПСУ показали видео, как операторы ударных дронов подразделения РУБпАК "Фенікс" бригады "Помста" нанесли удар по позициям оккупантов на Краматорском направлении.
В результате действий пограничников было уничтожено технику, миномет, средства связи и склады с боекомплектом врага.
Напомним, воины подразделения специального назначения ГУР показали, как уничтожили российские объекты и зачистили блиндажи от пехоты.
А в Генштабе подтвердили поражение российского НПЗ в Саратовской области. В результате ударов дронами на объекте разгорелся пожар.
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