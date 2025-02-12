Боец 82 ОДШБр вывез раненых под обстрелами — видео

Эвакуация. Фото иллюстративное: REUTERS/Anatolii Stepanov

Украинские военнослужащие нередко демонстрируют героизм и отвагу на фронте. Так один из таких несокрушимых воинов — водитель эвакуационного транспорта 82 отдельной десантно-штурмовой бригады, который стал настоящим героем, спасая собратьев.

Видео невероятной победы военнослужащего опубликовала пресс-служба 82-й ОДШБр.

Читайте также:

Водитель эвакуационного транспорта вывез раненых несмотря на атаки дронов

Его задачей было вывезти более десяти раненых бойцов с позиции. Враг знал об эвакуации и ждал ударный момент — еще на пути к месту назначения автомобиль был поражен FPV-дроном. Однако водитель не остановился.

Атака дрона по автомобилю. Фото: скриншот

Военные заходят в эвакуационный транспорт. Фото: скриншот

Атака дрона РФ по эвакуационному транспорту. Фото: скриншот

Понимая, что от его решимости зависят жизни побратимов, он продолжил миссию. Под шквальным огнем и после еще двух попаданий FPV-дронов он все же вывез воинов в безопасное место.

Напомним, пограничники показали кадры уничтожения оккупантов возле Краматорска.

Также бойцы бригады "Лють" опубликовали видеозапись штурма россиян на Торецком направлении.