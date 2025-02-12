Боец 82 ОДШБр вывез раненых под обстрелами — видео

Водитель 82 ОДШБр спас побратимов, несмотря на попадание дронов
Украинские военнослужащие нередко демонстрируют героизм и отвагу на фронте. Так один из таких несокрушимых воинов — водитель эвакуационного транспорта 82 отдельной десантно-штурмовой бригады, который стал настоящим героем, спасая собратьев.
Видео невероятной победы военнослужащего опубликовала пресс-служба 82-й ОДШБр.
Водитель эвакуационного транспорта вывез раненых несмотря на атаки дронов
Его задачей было вывезти более десяти раненых бойцов с позиции. Враг знал об эвакуации и ждал ударный момент — еще на пути к месту назначения автомобиль был поражен FPV-дроном. Однако водитель не остановился.
Понимая, что от его решимости зависят жизни побратимов, он продолжил миссию. Под шквальным огнем и после еще двух попаданий FPV-дронов он все же вывез воинов в безопасное место.
Напомним, пограничники показали кадры уничтожения оккупантов возле Краматорска.
Также бойцы бригады "Лють" опубликовали видеозапись штурма россиян на Торецком направлении.
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