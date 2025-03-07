Украинские дроны уничтожили Солнцепек и Витязь на Харьковщине

Подготовка дрона к запуску. Фото иллюстративное: Reuters

Украинские беспилотники из подразделения "Феникс" нанесли мощный удар по редкой российской технике на Харьковщине. Уничтожены тяжелая огнеметная система "Солнцепек" и гусеничный вездеход "Витязь", которые являются уникальными образцами вооружения армии РФ. Также в результате атаки было поражено около десяти единиц автомобильной техники и ликвидирована группа российских военных.

Об этом сообщили в пресс-службе Пограничного подразделения беспилотных авиационных систем.

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ТОС-1А "Солнцепёк". Фото: росСМИ

ТОС-1А "Солнцепек" — это тяжелая огнеметная система залпового огня, которая использует термобарические боеприпасы. Она способна уничтожать укрепленные позиции, нанося разрушительные взрывы, которые выжигают кислород в зоне поражения.

Это одна из самых опасных систем на вооружении РФ, поскольку ее термобарические снаряды создают мощные ударные волны, наносящие колоссальные потери живой силе.

Вездеход "Витязь". Фото: росСМИ

Гусеничный вездеход "Витязь" — это бронированная машина, предназначенная для передвижения в труднопроходимой местности. Он способен преодолевать снежные, болотистые и водные препятствия, что делает его особенно полезным в боевых условиях. "Витязь" часто используется для доставки боеприпасов, топлива и личного состава в отдаленные районы фронта.

Напомним, в ГУР опубликовали видео, где видно, как ВСУ умело истребляют российских захватчиков на Донбассе.

А бойцы разведки специального назначения 12-й бригады специального назначения Нацгвардии "Азов" показали на видео зачистку частного сектора под Торецком от оккупантов.