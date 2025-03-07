ГУР України показало знищення окупантів на Донбасі — відео

У ГУР показали вражаюче відео знищення окупантів на Донбасі
У Головному управлінні розвідки Міноборони України показали знищення російських окупантів на фронті. Події з відео відбуваються на Донбасі.
Відео опублікувала пресслужба ГУР у пʼятницю, 7 березня.
"Пекельні ночі" Донбасу
"Майстри FPV з групи Cobalt на Покровському напрямку наводять жаху на російських окупантів: мов злі духи Донбасу, з’являються нізвідки вночі, розплавляють ворожий метал, примушують московитів кидатись врозтіч — порятунку не буде", — йдеться у повідомленні.
На відео — бойова робота воїнів ГУР МО, яка спрямована на перерізання фронтової логістики російських окупантів.
Нагадаємо, головний сержант батальйону безпілотних систем Юрій Лисенко, який діє в районі Часового Яру на Донеччині, пояснив важливість дронової парасольки.
Також розвідники Департаменту активних дій ГУР МО України завдали удару по передовому пункту управління російських окупантів у Херсонській області.
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