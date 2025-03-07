Лисенко розповів про дронову парасольку та її роль у захисті позицій

Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

Головний сержант батальйону безпілотних систем Юрій Лисенко, який працює на напрямку Часового Яру Донецької області, розповів про дронову парасольку. Зокрема, вона необхідна, аби зробити позиції піхоти безпечнішими.

Про це Юрій Лисенко повідомив в інтервʼю NV у пʼятницю, 7 березня.

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Дронова парасолька

"Коли презентувався проєкт Лінія дронів, задача була — зробити парасольку над піхотою, кіл-зону для окупантів на 10−15 км углиб противника, аби їхня техніка не зуміла рухатись, а їхня піхота, якщо і висувається, щоби без втрат не дійшла до позицій наших піхотинців", — зазначив Лисенко.

За його словами, бійці зазначали, що через високий рівень насичення поля бою дронами, атакувати лише наслідки — передній край, використовуючи FPV для знищення піхоти, — вже не є ефективною тактикою. Лисенко наголосив, що краще варто спробувати глибше залетіти іншими видами коптерів, крил, аби знищити логістику, позбавити можливостей, переваг на початку.

"Є задача мінімум — створити найближчу кіл-зону й унеможливити переміщення, ротацію і наступальні дії противника на передньому краю, аби не допустити просування ворожої піхоти в бік наших позицій, наших бійців. Це десь один-два кілометри від нуля і забезпечується пробиттям FPV-дронів, скидами з розвідувальних квадрокоптерів, постійною, цілодобовою розвідкою з "Мавіків". І цілевказання для дронових підрозділів, артилерії тощо", — розповів головний сержант батальйону безпілотних систем.

Він зазначив, що задача мінімум — це звʼязати противника, унеможливити його накопичення на ближчих рубежах та просування в бік української піхоти, а максимум — повністю знищити середню і дальню логістику, а також артилерійські вогневі засоби ворога.

"Це ми говоримо про роботу до 15−20 км за лінією бойового зіткнення. Тут уже вступають у діло більші, потужніші засоби, як, наприклад, великі вантажні коптери, на кшталт "Баби-Яги", крила-камікадзе, далекобійні FPV-дрони з посиленими батареями трошки більшого формату", — зауважив Лисенко.

За його словами, завдяки такому комплексу вдається зробити переміщення, накопичення і подальший розвиток наступальних дій ворога практично неможливим.

"Приблизно те ж відбулося в Покровську, приблизно те ж відбувається і відбувалось останні пів року в Часовому Яру", — каже він.

Головний сержант батальйону безпілотних систем наголосив, що наразі про можливість ведення контрнаступальних дій говорити не може, оскільки піхота виснажена.

"Але дрони можуть і забезпечують ефективну оборону, так звану кіл-зону, і виступають основним засобом і вогневого ураження, і розвідки", — додав Лисенко.

Нагадаємо, Лисенко заявив, що інтенсивність бойових дій у Часовому Яру значно знизилась за останні два-три тижні.

Також рота розвідки спеціального призначення 12-ї бригади Нацгвардії "Азов" здійснила зачистку приватного сектору поблизу Торецька Донецької області.