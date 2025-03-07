Часів Яр — інтенсивність бойових дій в місті зменшилась

Українські військові на фронті. Фото: Reuters

Інтенсивність бойових дій за останні два-три тижні у Часовому Яру Донецької області суттєво зменшилась. Це пов'язано з тим, що росіяни перекинули війська на інші ділянки фронту.

Про це розповів головний сержант батальйону безпілотних систем Юрій Лисенко в інтерв'ю NV.

Читайте також:

Яка ситуація у Часовому Яру станом на 7 березня

Лисенко розповів, що зараз у Часовому Яру і на цьому напрямку триває успішна оборона Збройних сил. За останні два-три тижні інтенсивність бойових дій дійсно суттєво зменшилась. За словами військового, це пов'язано з двома факторами:

перше — росіяни перекинули значну частину своїх засобів на інші ділянки;

друге — успішна робота Сил безпілотних систем та артилерії.

"Спільними зусиллями ми тримаємо оборону, намагаємося зробити максимально ефективні вогневі ураження, максимально потужно тримати оборону", — наголосив Юрій Лисенко.

Де проходить лінія фронту в місті

Військовослужбовець пояснив, що зараз основна частина боїв триває в міській забудові. Зміна позиції, точок дислокації наших військ і противника відбувається дуже часто. Однак там досить ускладнюються умови ведення бойових дій.

"Лінія фронту плюс-мінус статична, вона змінюється дуже мало, але концентрація засобів, позицій пов’язана з дуже великою кількістю укриттів у міській забудові", — додав головний сержант батальйону безпілотних систем.

Чи є в Часовому Яру позиції для ЗСУ, аби за них триматись

"Позиції існують. І для нас, і для росіян не секрет, що велика три-п'ятиповерхова будівля — це, по-перше, потужний підвал, де можуть тримати оборону досить тривалий час як наші бійці, так і росіяни, на жаль. Позиції існують у досить великій кількості", — пояснив Лисенко.

За його словами, бригада може продовжувати тримати рубіж у напрямку Часового Яру за допомогою як наших дронів, так і інших вогневих засобів. Зі свого боку військові намагаються зробити роботу своєї піхоти якомога простішою. Однак бійцям там дуже важко.

Військовослужбовець додав, що це пов’язано з обмеженою логістикою до Часового Яру, бо як Україна, так і РФ активно використовує дрони. Дрони з класичним керуванням, на радіо, так і дрони на оптоволокні, які зараз становлять дуже велику небезпеку для нашої логістики.

Нагадаємо, нещодавно в МВС показали, який вигляд має Часів Яр. Місто, де нещодавно вирувало життя, зараз зруйноване та схоже на привида.

Також ми писали, що Залужний заявив про критичні втрати ЗСУ та назвав цифру. За його словами, війна зараз змінилася під впливом демографічної ситуації.