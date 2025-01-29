Часів Яр зараз — який вигляд має місто на Донеччині

Ще одне місто-привид — в МВС показали, який вигляд має Часів Яр
Часів Яр — місто на Донеччині, в якому колись вирувало життя. Зараз же росіяни знищили та розбомбили все навкруги.
Фото міста опублікувало МВС України в Telegram у середу, 29 січня.
Часів Яр зараз — який вигляд має місто
Колись у Часовому Яру проживало близько 13 тисяч людей. Зараз же — це чергове місто-привид через війну, яку розв'язали окупанти.
"Після приходу росіян залишилася лише пустка... Бійці батальйону "Донбас" 18 Слов'янської бригади НГУ героїчно захищають місто, відбиваючи щоденні атаки ворога", — зазначили в МВС.
Нагадаємо, у районі населеного пункту Часів Яр на Донеччині помітили підрозділи чеченців з "Ахмат". До їхнього складу також входять колишні "вагнерівці" та бойовики неонацистського формування "Русич".
Як повідомляли раніше ЗМІ, українські бійці вдарили по території вогнетривкого комбінату в Часовому Яру на Донеччині. Це свідчить про те, що на територію комбінату зайшли росіяни.
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