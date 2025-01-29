Часов Яр сейчас — как выглядит город в Донецкой области

Так выглядит Часов Яр с высоты. Фото: МВД Украины

Часов Яр — город на Донеччине, в котором когда-то кипела жизнь. Сейчас же россияне уничтожили и разбомбили все вокруг.

Фото города опубликовало МВД Украины в Telegram в среду, 29 января.

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Когда-то в Часовом Яру проживало около 13 тысяч человек. Сейчас же — это очередной город-призрак из-за войны, которую развязали оккупанты.

"После прихода россиян осталась лишь пустота... Бойцы батальона "Донбасс" 18 Славянской бригады НГУ героически защищают город, отбивая ежедневные атаки врага", — отметили в МВД.

Вид на город Часов Яр с высоты. Фото: МВД

Такой вид сейчас имеет Часов Яр в Донецкой области. Фото: МВД

Разрушенные здания в Часовом Яру. Фото: МВД

Город Часов Яр в Донецкой области. Фото: МВД

Напомним, в районе населенного пункта Часов Яр в Донецкой области заметили подразделения чеченцев из "Ахмат". В их состав также входят бывшие "вагнеровцы" и боевики неонацистского формирования "Русич".

Как сообщали ранее СМИ, украинские бойцы ударили по территории огнеупорного комбината в Часовом Яру в Донецкой области. Это свидетельствует о том, что на территорию комбината зашли россияне.