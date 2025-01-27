ЗСУ вийшли з частини Великої Новосілки, — ОСУВ "Хортиця"

Українські військовослужбовці. Фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові вийшли з півдня селища Велика Новосілка в Донецькій області. Таке рішення ухвалили, аби уникнути оточення з боку армії ворога.

Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону в понеділок, 27 січня.

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Яка ситуація у Великій Новосілці

Як зазначив Трегубов, зараз українські захисники утримують деякі позиції, що знаходяться ближче до околиці Великої Новосілки. Окупанти зайняли значну частину міста. ЗСУ стримують ворога, аби той не пішов далі.

"Щоб уникнути оточення українських сил у південній частині населеного пункту, вони звідти були виведені. Українські сили утримують деякі позиції в межах населеного пункту, але ближче до околиці. Будь-які інші дії могли б викликати їхнє оточення та непотрібні втрати серед українських захисників", — зазначив речник.

Трегубов також повідомив, що ситуація на Покровському напрямку залишається складною. Він додав, що на цю ділянку фронту припадає майже половина з усіх бойових зіткнень.

Нагадаємо, про те, що росіяни просуваються в населеному пункті Велика Новосілка Донецької області повідомляли й у пресслужбі 110-ї ОМБр. Як зазначили, ворог намагався блокувати опорні пункти українських бійців.

Глава держави Володимир Зеленський призначив керівника ОСУВ "Хортиця". Ним став генерал-майор Михайло Драпатий. Таким чином Президент хоче підсилили командний склад військ на найгарячіших напрямках.