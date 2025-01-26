У 110-й ОМБр проінформували щодо ситуації у Великій Новосілці

Українські військові. Ілюстративне фото: СБУ

Російська війська просунулися у населеному пункті Велика Новосілка Донецької області. Там ворог намагається блокувати опорні пункти ЗСУ.

Про це повідомила пресслужба 110-ї ОМБр у Telegram у неділю, 26 січня.

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Ситуація у Великій Новосілці

У бригаді повідомили, що попри просування ворога у Великій Новосілці немає загрози оточення наших підрозділів.

Протягом останніх днів противник величезними силами піхоти намагався блокувати опорні пункти ЗСУ. Водночас нанівець звернулося застосування техніки з обох сторін.

"Все, що наближалося ближче кілометра до лінії зіткнення — знищувалося", — уточнили військові.

Зазначається, що у кількості артилерії та FPV-дронів у наших захисників та загарбників — приблизний паритет, але за кількістю піхоти росіяни мають велику перевагу. З тих районів, де була загроза оточення, українські підрозділи вийшли. Але повністю ЗСУ місто не покидали, там тривають бої.

Всі дії направлені на мінімізацію власних втрат та максимального ураження для російських військ. У бригаді прогнозують, що продовжувати наступ з Великої Новосілки в окупантів вже не вийде. Для їхнього просування стала перепоною річка "Мокрі Яли".

"Увійшовши у Велику Новосілку ворог потрапив у вогняний мішок, де спокою йому не буде, будь-який рух присікається снарядами та дронами. Щодо самого міста, цілих будівель в населеному пункті не залишилось", — додали в 110-й ОМБр.

Скриншот допису 110-ї ОМБр

Нагадаємо, у DeepState повідомили про захоплення окупантами Времівки та просування у Великій Новосілці Донецької області.

Також в ефірі Ранок.LIVE речник УДА Сергій Братчук назвав головною задачею військових збереження життів особового складу.