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Ситуация в Великой Новоселке на Донеччине — комментарий 110 ОМБр

26 января 2025 12:58
Евгения Брюховецкая - редактор
В 110-й ОМБр проинформировали о ситуации в Великой Новоселке
Украинские военные. Иллюстративное фото: СБУ
Евгения Брюховецкая - редактор

Российские войска продвинулись в населенном пункте Великая Новоселка Донецкой области. Там враг пытается блокировать опорные пункты ВСУ.

Об этом сообщила пресс-служба 110-й ОМБр в Telegram в воскресенье, 26 января.

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В бригаде сообщили, что несмотря на продвижение врага в Великой Новоселке нет угрозы окружения наших подразделений. В течение последних дней противник огромными силами пехоты пытался блокировать опорные пункты ВСУ. В то же время на нет обратилось применение техники с обеих сторон.

"Все, что приближалось ближе километра к линии соприкосновения — уничтожалось", — уточнили военные.

Отмечается, что в количестве артиллерии и FPV-дронов у наших защитников и захватчиков — приблизительный паритет, но по количеству пехоты россияне имеют большое преимущество. Из тех районов, где была угроза окружения, украинские подразделения вышли. Но полностью ВСУ город не покидали, там продолжаются бои.

Все действия направлены на минимизацию собственных потерь и максимального поражения для российских войск. В бригаде прогнозируют, что продолжать наступление из Великой Новоселки у оккупантов уже не получится. Для их продвижения стала преградой река "Мокрые Ялы".

"Войдя в Великую Новоселку враг попал в огненный мешок, где покоя ему не будет, любое движение пресекается снарядами и дронами. Относительно самого города, целых зданий в населенном пункте не осталось", — добавили в 110-й ОМБр.

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Скриншот поста 110-й ОМБр

Напомним, в DeepState сообщили о захвате оккупантами Временки и продвижении в Великой Новоселке Донецкой области.

Также в эфире Ранок.LIVE спикер УДА Сергей Братчук назвал главной задачей военных сохранение жизней личного состава.

российские войска ВСУ Донецкая область оккупанты война в Украине фронт

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