РФ окупувала Времівку на Донеччині, — DeepState

Російські окупанти. Фото: Reuters

Російські війська продовжують просуватися у Донецькій області, захоплюючи українські міста та села. Стало відомо про ще низку окупованих населених пунктів.

Про це повідомляє DeepState у Telegram у суботу, 26 січня.

Читайте також:

Карта бойових дій DeepState

Просування Росії на фронті

Станом на 26 січня ворог окупував Времівку, а також просунувся у Великій Новосілці, Торецьку, Котлиному, біля Надіївки, Петропавлівки, Котлиного та Слов'янки.

Скриншот допису DeepState

Зазначимо, що наразі військове керівництво країни не коментувало цю інформацію.

Раніше речник УДА Сергій Братчук в ефірі Ранок.LIVE повідомив, що у Великій Новосілці головним завданням ЗСУ є збереження життів особового складу.

А ексголова Мінстратегпрому Олександр Камишін повідомив, що 40% зброї на фронті — українського виробництва.