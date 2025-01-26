Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Росія просувається на Донеччині — у DeepState оновили мапу arrow

Росія просувається на Донеччині — у DeepState оновили мапу

26 січня 2025 10:29
Євгенія Брюховецька - редактор
РФ окупувала Времівку на Донеччині, — DeepState
Російські окупанти. Фото: Reuters
Євгенія Брюховецька - редактор

Російські війська продовжують просуватися у Донецькій області, захоплюючи українські міста та села. Стало відомо про ще низку окупованих населених пунктів.

Про це повідомляє DeepState у Telegram у суботу, 26 січня.

Читайте також:
Де просунулась РФ 26 січня - дані DeepState
Карта бойових дій DeepState

Просування Росії на фронті

Станом на 26 січня ворог окупував Времівку, а також просунувся у Великій Новосілці, Торецьку, Котлиному, біля Надіївки, Петропавлівки, Котлиного та Слов'янки.

null
Скриншот допису DeepState

Зазначимо, що наразі військове керівництво країни не коментувало цю інформацію.

Раніше речник УДА Сергій Братчук в ефірі Ранок.LIVE повідомив, що у Великій Новосілці головним завданням ЗСУ є збереження життів особового складу.

А ексголова Мінстратегпрому Олександр Камишін повідомив, що 40% зброї на фронті — українського виробництва.

російські війська ЗСУ війна в Україні фронт наступ Deepstate

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

10:29 Росія просувається на Донеччині — у DeepState оновили мапу

10:20 Напруга у Чорному морі — російські ракетоносії виведені на рейд

10:15 Репутацію зіпсовано — що не так із професією рієлтора в Україні

10:13 Росія вночі атакувала Україну дронами — скільки цілей збила ППО

09:57 У Білорусі розпочалися так звані "вибори" президента

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

09:56 Приховані функції Android — які 5 налаштувань варто спробувати

09:50 В Одесі відключили електропостачання — хто залишився без світла

09:39 На Сонці сталися сім спалахів — чого чекати метеозалежним

09:25 Туск заявив, що Орбан "грає за Путіна" — в Угорщині відреагували

09:18 Виїзд за кордон — яка ситуація на пропускних пунктах Одещини

10:29 Росія просувається на Донеччині — у DeepState оновили мапу

10:20 Напруга у Чорному морі — російські ракетоносії виведені на рейд

10:15 Репутацію зіпсовано — що не так із професією рієлтора в Україні

10:13 Росія вночі атакувала Україну дронами — скільки цілей збила ППО

09:57 У Білорусі розпочалися так звані "вибори" президента

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

09:56 Приховані функції Android — які 5 налаштувань варто спробувати

09:50 В Одесі відключили електропостачання — хто залишився без світла

09:39 На Сонці сталися сім спалахів — чого чекати метеозалежним

09:25 Туск заявив, що Орбан "грає за Путіна" — в Угорщині відреагували

09:18 Виїзд за кордон — яка ситуація на пропускних пунктах Одещини

06:40 Нові ціни на золото — ломбарди підняли тарифи

25 січня 2025

06:49 Чи закінчить Трамп війну: чого хочуть США та на що згодна Україна

06:40 В Україні оновились ціни на латунь — скільки платять за брухт

24 січня 2025

06:40 Ціни на алюміній в Україні — як оновилась вартість брухту у січні

06:20 Пенсії за балами — все про нову систему та що буде з виплатами

23 січня 2025

06:40 Ціни на мідь в Україні — скільки дають за кольорові метали

06:20 Ціни на нерухомість в Україні — як зросла вартість оренди у 2025

22 січня 2025

06:40 Нові ціни на брухт у січні — скільки дають за чормет в Україні

21 січня 2025

07:40 Що зміниться в Україні за Трампа — зупинка війни та допомоги

06:40 В Україні щодня дорожчає золото — нові ціни у ломбардах

Text

22:30 Трамп вийшов із заявою у Лас-Вегасі — ефір Новини.LIVE

Text

00:00 Вироків для представників ТЦК майже немає, — Кравець

24 січня 2025
Text

19:17 Зеленському 47 — про що одесити хочуть поговорити з президентом

Text

17:50 Кабмін змінив відстрочки для студентів — ефір Вечір.LIVE

Text

13:35 Демченко розкритикував можливе зниження призовного віку

Text

13:00 Демченко висловився щодо суду над командиром 155-ї бригади

Text

13:00 Трамп може зустрітися з Путіним і готує угоду — ефір День.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

11:02 Братчук повідомив, яка ситуація у Великій Новосілці на Донеччині

Text

09:45 У ДСНС Київщини повідомили про збільшення жертв нічної атаки

Text

08:00 Трамп анонсував зустріч з Путіним — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

19 січня 2025

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

19 січня 2025

15:15 Вимоги до українців у Німеччині — чому можуть депортувати у 2025

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

20 січня 2025

12:10 Яйця та ще 3 інгредієнти — салат за 2 хв, неможливо відірватися

23:23 Як у "Резерв+" дізнатися, чи перебуваєш ти в розшуку

16 січня 2025

09:17 Небажані дзвінки — на номери з якими цифрами не можна відповідати