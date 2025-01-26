РФ оккупировала Временку в Донецкой области, - DeepState

Российские оккупанты. Фото: Reuters

Российские войска продолжают продвигаться в Донецкой области, захватывая украинские города и села. Стало известно о еще ряде оккупированных населенных пунктов.

Об этом сообщает DeepState в Telegram в субботу, 26 января.

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Продвижение России на фронте

По состоянию на 26 января враг оккупировал Временку, а также продвинулся в Великой Новоселке, Торецке, Котлином, возле Надиевки, Петропавловки, Котлиного и Славянки.

Скриншот поста DeepState

Отметим, что пока военное руководство страны не комментировало эту информацию.

Ранее спикер УДА Сергей Братчук в эфире Ранок.LIVE сообщил, что в Великой Новоселке главной задачей ВСУ является сохранение жизней личного состава.

А экс-глава Минстратегпрома Александр Камышин сообщил, что 40% оружия на фронте — украинского производства.