РФ оккупировала Временку в Донецкой области, - DeepState

Россия продвигается на Донеччине — в DeepState обновили карту
Российские войска продолжают продвигаться в Донецкой области, захватывая украинские города и села. Стало известно о еще ряде оккупированных населенных пунктов.
Об этом сообщает DeepState в Telegram в субботу, 26 января.
Продвижение России на фронте
По состоянию на 26 января враг оккупировал Временку, а также продвинулся в Великой Новоселке, Торецке, Котлином, возле Надиевки, Петропавловки, Котлиного и Славянки.
Отметим, что пока военное руководство страны не комментировало эту информацию.
Ранее спикер УДА Сергей Братчук в эфире Ранок.LIVE сообщил, что в Великой Новоселке главной задачей ВСУ является сохранение жизней личного состава.
А экс-глава Минстратегпрома Александр Камышин сообщил, что 40% оружия на фронте — украинского производства.
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