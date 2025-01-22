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Скільки зброї на фронті українського ВПК — вже відома статистика

22 січня 2025 03:09
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
За даними ексголови Мінстратегпрому, зараз український ВПК забезпечує 40% потреб фронту
Українська САУ "Богдана". Фото: "Азов"
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Україна значно підвищила виробництва власної зброї на військових підприємствах після широкомасштабного вторгнення РФ. Раніше доводилось воювати тільки тією зброєю, яку надавали західні партнери.

Про це заявив ексголова Мінстратегпрому Олександр Камишін, передають Новини.LIVE.

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За його інформацією, за радянські часи в Україні містилось понад 2000 військових підприємств, які згодом стали непотрібні, адже Україна не планувала воювати. Проте після нападу РФ загострилась потреба в їх відновленні чи створенні нових.

"Таким чином на сьогодні 40% того, що ми маємо на передовій, — це те, що ми виробляємо на місці", — сказав Камишін.

Навіть представники західних країн приїжджають до України, щоб чомусь навчитись, особливо в сегментів дронів, заявив ексголова Мінстратегпрому. І це не тільки повітряні дрони, це наземні системи, це морські дрони, всі типи безпілотних систем, зауважив Камишін.

"Отже, на цей час Україна будує себе як центр оборонної промисловості. І як недавно сказав Зеленський, це ключ до безпеки всієї Європи", — заявив Камишін.

Нагадаємо, раніше командир Третьої окремої штурмової бригади Андрій Білецький заявив, що саме зараз назрів час змін у всіх галузях нашої держави. Науково-технічна революція на полі бою вже зараз вимагає структурних і штатних змін у Силах оборони.

Раніше ми писали, що Міністерство оборони України допустило понад 1300 зразків озброєння та військової техніки до експлуатації в ЗСУ. З них майже 75% — українського виробництва.

зброя ЗСУ армія війна в Україні фронт ВПК

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