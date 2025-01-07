Війна в Україні — що потрібно робити, аби покращити армію

Командир Третьої окремої штурмової бригади Андрій Білецький. Фото: УП

Командир Третьої окремої штурмової бригади Андрій Білецький заявив, що саме зараз назрів час змін у всіх галузях нашої держави. Науково-технічної революції на полі бою вже зараз вимагає структурних і штатних змін у Силах оборони.

Про це Андрій Білецький написав у своїй колонці в Українській Правді.

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Білецький припустив, що у 2025 році може настати зупинка війни, а може й не настати. Однак за обох варіантів потрібно проводити реальні реформи.

"Назрів час багатьох змін: в армії, військово-промисловому комплексі, економіці, енергетиці тощо. Моя робота і сфера відповідальності зараз – не дати ворогу захопити ні метра Харківщини на конкретній ділянці фронту. Тому як військовий я не можу говорити про енергетику чи економіку, але у своїй сфері я бачу гостру потребу у давно назрілих і очевидних рішеннях", — наголосив військовий.

Він звернув увагу, що 2025 року і ми, і росіяни заходимо в новий виток науково-технічної революції на полі бою. А це потребує вже зараз структурних і штатних змін у Силах оборони. Зокрема, Білецький вважає, що масоване застосування роботизованих і безпілотних систем дозволить зменшити як кількість піхоти, так і навантаження на неї.

Так, командир зазначив, що це штовхає армію до низки конкретних кроків, які потрібно запроваджувати. За його словами, більшість з них вже протестувала на собі Третя штурмова бригада. Серед них:

рекрутинг;

якісний та радикально професійніший рівень бойової підготовки нових людей в армії та регулярна перепідготовка рядових;

створення якісного сержантського корпусу, побудованого за західним зразком;

радикальна зміна штабної культури (робота в штабах потребує високого рівня інтелекту і мотивації);

повна заборона на "розсмикування" військ (командири повинні воювати власними підрозділами, а не нарізкою зі шматків інших);

армія має перейти до більших оперативних і тактичних структур — дивізій і корпусів;

масоване запровадження наземних роботизованих комплексів і штатних структур під них;

напрацювання тактики (насамперед в обороні) повітряних і наземних безпілотних систем;

максимальне зниження оподаткування виробництва ВПК і дозвіл на експорт.

"Це те, що диктує здоровий глузд, і те, що не викликає дискусій у прогресивної частини наших Сил оборони та суспільства. Згадані мною моделі перетворень всередині армії успішно випробувані в Третій штурмовій бригаді, якій вдалося протягом 2024-го наростити як штатні структури, так і необхідну кількість фахівці", — підкреслив військовий.

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