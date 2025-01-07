Война в Украине — что нужно делать, чтобы улучшить армию

Командир Третьей отдельной штурмовой бригады Андрей Билецкий. Фото: УП

Командир Третьей отдельной штурмовой бригады Андрей Билецкий заявил, что именно сейчас назрело время изменений во всех отраслях нашего государства. Научно-технической революции на поле боя уже сейчас требует структурных и штатных изменений в Силах обороны.

Об этом Андрей Билецкий написал в своей колонке в Украинской Правде.

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Билецкий предположил, что в 2025 году может наступить остановка войны, а может и не наступить. Однако при обоих вариантах нужно проводить реальные реформы.

"Наступило время многих изменений: в армии, военно-промышленном комплексе, экономике, энергетике и тому подобное. Моя работа и сфера ответственности сейчас — не дать врагу захватить ни метра Харьковщины на конкретном участке фронта. Поэтому как военный я не могу говорить об энергетике или экономике, но в своей сфере я вижу острую потребность в давно назревших и очевидных решениях", — подчеркнул военный.

Он обратил внимание, что в 2025 году и мы, и россияне заходим в новый виток научно-технической революции на поле боя. А это требует уже сейчас структурных и штатных изменений в Силах обороны. В частности, Билецкий считает, что массированное применение роботизированных и беспилотных систем позволит уменьшить как количество пехоты, так и нагрузку на нее.

Так, командир отметил, что это толкает армию к ряду конкретных шагов, которые нужно внедрять. По его словам, большинство из них уже протестировала на себе Третья штурмовая бригада. Среди них:

рекрутинг;

качественный и радикально профессиональный уровень боевой подготовки новых людей в армии и регулярная переподготовка рядовых;

создание качественного сержантского корпуса, построенного по западному образцу;

радикальное изменение штабной культуры (работа в штабах требует высокого уровня интеллекта и мотивации);

полный запрет на "раздергивание" войск (командиры должны воевать собственными подразделениями, а не нарезкой из кусков других);

армия должна перейти к более крупным оперативным и тактическим структурам — дивизиям и корпусам;

массированное внедрение наземных роботизированных комплексов и штатных структур под них;

наработка тактики (прежде всего в обороне) воздушных и наземных беспилотных систем;

максимальное снижение налогообложения производства ВПК и разрешение на экспорт;

"Это то, что диктует здравый смысл, и то, что не вызывает дискуссий у прогрессивной части наших Сил обороны и общества. Упомянутые мною модели преобразований внутри армии успешно опробованы в Третьей штурмовой бригаде, которой удалось в течение 2024-го нарастить как штатные структуры, так и необходимое количество специалистов", — подчеркнул военный.

Напомним, недавно в ВСУ ввели социальные лифты. Это позволит некоторым бойцам занимать различные должности.

Также мы писали, что в учебных центрах ВСУ увеличили продолжительность подготовки, добавив больше часов к теоретической и практической части.