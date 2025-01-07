Война в Украине — что нужно делать, чтобы улучшить армию

Билецкий назвал шаги, которые улучшат армию в 2025 году
Командир Третьей отдельной штурмовой бригады Андрей Билецкий заявил, что именно сейчас назрело время изменений во всех отраслях нашего государства. Научно-технической революции на поле боя уже сейчас требует структурных и штатных изменений в Силах обороны.
Об этом Андрей Билецкий написал в своей колонке в Украинской Правде.
В каких изменениях нуждается армия в новом году
Билецкий предположил, что в 2025 году может наступить остановка войны, а может и не наступить. Однако при обоих вариантах нужно проводить реальные реформы.
"Наступило время многих изменений: в армии, военно-промышленном комплексе, экономике, энергетике и тому подобное. Моя работа и сфера ответственности сейчас — не дать врагу захватить ни метра Харьковщины на конкретном участке фронта. Поэтому как военный я не могу говорить об энергетике или экономике, но в своей сфере я вижу острую потребность в давно назревших и очевидных решениях", — подчеркнул военный.
Он обратил внимание, что в 2025 году и мы, и россияне заходим в новый виток научно-технической революции на поле боя. А это требует уже сейчас структурных и штатных изменений в Силах обороны. В частности, Билецкий считает, что массированное применение роботизированных и беспилотных систем позволит уменьшить как количество пехоты, так и нагрузку на нее.
Так, командир отметил, что это толкает армию к ряду конкретных шагов, которые нужно внедрять. По его словам, большинство из них уже протестировала на себе Третья штурмовая бригада. Среди них:
- рекрутинг;
- качественный и радикально профессиональный уровень боевой подготовки новых людей в армии и регулярная переподготовка рядовых;
- создание качественного сержантского корпуса, построенного по западному образцу;
- радикальное изменение штабной культуры (работа в штабах требует высокого уровня интеллекта и мотивации);
- полный запрет на "раздергивание" войск (командиры должны воевать собственными подразделениями, а не нарезкой из кусков других);
- армия должна перейти к более крупным оперативным и тактическим структурам — дивизиям и корпусам;
- массированное внедрение наземных роботизированных комплексов и штатных структур под них;
- наработка тактики (прежде всего в обороне) воздушных и наземных беспилотных систем;
- максимальное снижение налогообложения производства ВПК и разрешение на экспорт;
"Это то, что диктует здравый смысл, и то, что не вызывает дискуссий у прогрессивной части наших Сил обороны и общества. Упомянутые мною модели преобразований внутри армии успешно опробованы в Третьей штурмовой бригаде, которой удалось в течение 2024-го нарастить как штатные структуры, так и необходимое количество специалистов", — подчеркнул военный.
Напомним, недавно в ВСУ ввели социальные лифты. Это позволит некоторым бойцам занимать различные должности.
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