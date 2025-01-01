Міноборони України запровадило соціальні ліфти у ЗСУ

Військові ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

В Україні 2024 рік для ЗСУ закінчився ще однією революційною зміною. Відтепер в армії запроваджено соціальні ліфти, що дозволить деяким бійцям займати різні посади.

Про це на своїй сторінці в соцмережі Х повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

Читайте також:

Що дозволить новий механізм

За словами Черногоренко, тепер військовослужбовці з освітою магістра і керівним досвідом не менше 2 років у цивільному житті можуть призначатися на різні посади, в тому числі до категорії полковника.

На практиці це означає, що цим військовослужбовцям більше не треба:

проходити курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів;

укладати контракти на проходження військової служби.

"Чому це важливо? Багато сильних фахівців мобілізувалися до війська. Після величезного досвіду на керівних посадах. Після десятків реалізованих проєктів. Раніше без офіцерської освіти вони могли займати лише солдатські посади", — заявила заступниця міністра оборони.

Черногоренко наголосила, що армію треба поповнювати фаховими кадрами і давати управлінцям, які мають крутий досвід, всі можливості для розвитку.

"Армія має бути технологічною і сучасною. Дякую президенту України за підтримку цих змін. А також своїй команді за те, що доклали зусилля до цього. Кадрова реформа у війську — максимально на часі. І наша команда зробить все, щоб це відбулося", — резюмувала вона.

Нагадаємо, нещодавно Черногоренко повідомляла, що у військових буде можливість подавати електронний рапорт на отримання винагороди за знищену техніку росіян через застосунок "Армія+".

Також ми писали, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський напередодні Нового року провів підсумкову річну нараду з питань підготовки військових. За результатами зустрічі військове командування прийшло до висновку, що підготовка новобранців має тривати два місяці.