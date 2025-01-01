Минобороны Украины ввело социальные лифты в ВСУ

Военные ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

В Украине 2024 год для ВСУ заканчивается еще одним революционным изменением. Отныне в армии введены социальные лифты, что позволит некоторым бойцам занимать разные должности.

Об этом на своей странице в соцсети Х сообщила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко.

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По словам Черногоренко, теперь военнослужащие с образованием магистра и руководящим опытом не менее 2 лет в гражданской жизни могут назначаться на разные должности, вплоть до категории полковника.

На практике это означает, что этим военнослужащим больше не нужно:

проходить курс военной подготовки по программе подготовки офицеров;

заключать контракты на прохождение военной службы.

"Почему это важно? Многие сильные специалисты мобилизовались в армию. После огромного опыта на руководящих должностях. После десятков реализованных проектов. Раньше без офицерского образования они могли занимать только солдатские должности", — заявила заместитель министра обороны.

Черногоренко подчеркнула, что армию нужно пополнять профессиональными кадрами и давать управленцам, имеющим крутой опыт, все возможности для развития.

"Армия должна быть технологичной и современной. Спасибо президенту Украины за поддержку этих изменений. А также своей команде за то, что приложили усилия к этому. Кадровая реформа в армии — максимально актуальна. И наша команда сделает все, чтобы это произошло", — резюмировала она.

Напомним, недавно Черногоренко сообщала, что у военных будет возможность подавать электронный рапорт на получение вознаграждения за уничтоженную технику россиян через приложение "Армия+".

Также мы писали, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в канун Нового года провел итоговое годовое совещание по подготовке военных. По результатам встречавших военное командование пришло к выводу, что подготовка новобранцев должна длиться два месяца.