Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow В ВСУ ввели социальные лифты — что это значит arrow

В ВСУ ввели социальные лифты — что это значит

1 января 2025 00:03
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Минобороны Украины ввело социальные лифты в ВСУ
Военные ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

В Украине 2024 год для ВСУ заканчивается еще одним революционным изменением. Отныне в армии введены социальные лифты, что позволит некоторым бойцам занимать разные должности.

Об этом на своей странице в соцсети Х сообщила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко.

Читайте также:

Что позволит новый механизм

По словам Черногоренко, теперь военнослужащие с образованием магистра и руководящим опытом не менее 2 лет в гражданской жизни могут назначаться на разные должности, вплоть до категории полковника.

На практике это означает, что этим военнослужащим больше не нужно:

  • проходить курс военной подготовки по программе подготовки офицеров;
  • заключать контракты на прохождение военной службы.

"Почему это важно? Многие сильные специалисты мобилизовались в армию. После огромного опыта на руководящих должностях. После десятков реализованных проектов. Раньше без офицерского образования они могли занимать только солдатские должности", — заявила заместитель министра обороны.

Черногоренко подчеркнула, что армию нужно пополнять профессиональными кадрами и давать управленцам, имеющим крутой опыт, все возможности для развития.

"Армия должна быть технологичной и современной. Спасибо президенту Украины за поддержку этих изменений. А также своей команде за то, что приложили усилия к этому. Кадровая реформа в армии — максимально актуальна. И наша команда сделает все, чтобы это произошло", — резюмировала она.

Напомним, недавно Черногоренко сообщала, что у военных будет возможность подавать электронный рапорт на получение вознаграждения за уничтоженную технику россиян через приложение "Армия+".

Также мы писали, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в канун Нового года провел итоговое годовое совещание по подготовке военных. По результатам встречавших военное командование пришло к выводу, что подготовка новобранцев должна длиться два месяца.

ВСУ Украина армия Министерство обороны война в Украине воины

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

00:03 В ВСУ ввели социальные лифты — что это значит

00:02 Обряды с едой после Нового года 2025, чтобы задобрить Змею

00:01 С новым 2025 годом — команда Новини.LIVE будет работать для вас

31 декабря 2024

23:55 Россия не должна победить — что сказал Дуда в обращении

23:41 В Киеве запустили салют, полиция проводит проверку

Text

23:30 Новогоднее обращение Зеленского к украинцам накануне 2025 года

23:25 РФ обстреляла агрофирму в Одесской области — есть травмированный

22:50 Маск поселился в коттедже на территории поместья Трампа, — СМИ

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

22:47 Одесса встречает Новый год — что желают горожане в 2025 году

22:33 На Сумщине судили женщину, которая писала о рейдах ТЦК в Viber

00:03 В ВСУ ввели социальные лифты — что это значит

00:02 Обряды с едой после Нового года 2025, чтобы задобрить Змею

00:01 С новым 2025 годом — команда Новини.LIVE будет работать для вас

31 декабря 2024

23:55 Россия не должна победить — что сказал Дуда в обращении

23:41 В Киеве запустили салют, полиция проводит проверку

23:25 РФ обстреляла агрофирму в Одесской области — есть травмированный

22:50 Маск поселился в коттедже на территории поместья Трампа, — СМИ

22:47 Одесса встречает Новый год — что желают горожане в 2025 году

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

22:33 На Сумщине судили женщину, которая писала о рейдах ТЦК в Viber

22:30 В Запорожье и области прогремели взрывы

22:47 Одесса встречает Новый год — что желают горожане в 2025 году

19:43 Для тех, кто защищает Украину — что пожелали одесситы военным

12:10 Северный мост усеян дырами — что он пережил за 48 лет

08:17 Рождественские ярмарки Германии — где дешевле и интереснее

06:40 Снова дорожает — какие цены на золото перед Новым годом

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

06:37 2024 год в российских атаках — масштабные последствия на Одесчине

06:28 Охматдет, ГЭС и межконтинентальная ракета — трагедии 2024

06:04 Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

30 декабря 2024

21:33 Новогодний праздничный стол 2025 — сколько потратят одесситы

06:40 В Украине дорожают металлы — цены на латунь в декабре

Text

23:30 Новогоднее обращение Зеленского к украинцам накануне 2025 года

Text

22:07 Бахматов заявил, что бюджет Киева растет, но есть нюанс

Text

19:08 Бородин заявил о росте армии Украины в 2024 году

Text

18:02 Берлинская рассказала, сколько операторов дронов готовят в месяц

Text

17:50 Обращение Зеленского и прогноз на 2025 год — эфир Вечір.LIVE

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

Text

17:32 Израиль в ООН предупредил хуситов — Ауслендер в эфире Вечір.LIVE

Text

13:12 Синоптик назвала дату, когда в Украину вернутся морозы

Text

13:03 Кадровые решения Зеленского и новый праздник — эфир День.LIVE

Text

12:54 Нардеп ответил, где чаще всего нарушают права военных

Text

08:00 К чему готовиться украинцам в 2025 году — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

19 декабря 2024

11:07 Украинцам доплатят к пенсиям по 2 тыс. гривен — кто в списке