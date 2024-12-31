У Міноборони назвали кількість техніки, яку допустили в ЗСУ у 2024 році

Стало відомо, скільки техніки отримали ЗСУ у 2024 році
Міністерство оборони України допустило понад 1300 зразків озброєння та військової техніки до експлуатації в ЗСУ. З них майже 75% — українського виробництва.
Про це повідомила пресслужба Міноборони у вівторок, 31 грудня.
Техніка, яка потрапила до ЗСУ у 2024 році
За словами заступника Міністра оборони Дмитра Кліменкова, показник 75% свідчить про високу ефективність українських оборонних підприємств. Вони в умовах війни здатні не лише забезпечувати потреби фронту, а й демонструють конкурентоспроможність на міжнародному рівні.
Так, в різних категоріях було кодифіковано таке озброєння та техніку:
- 251 зразок безпілотних авіаційних комплексів;
- 169 зразків боєприпасів;
- 153 зразки засобів РЕБ та РЕР;
- 108 зразків інженерних засобів;
- 97 засобів зв’язку;
- 57 наземних ракетних комплексів.
У міністерстві зауважили, що такий результат став можливим завдяки співпраці з українськими виробниками та міжнародними партнерами.
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