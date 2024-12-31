У Міноборони назвали кількість техніки, яку допустили в ЗСУ у 2024 році

Військовий з дроном. Ілюстративне фото: ЗСУ

Міністерство оборони України допустило понад 1300 зразків озброєння та військової техніки до експлуатації в ЗСУ. З них майже 75% — українського виробництва.

Про це повідомила пресслужба Міноборони у вівторок, 31 грудня.

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За словами заступника Міністра оборони Дмитра Кліменкова, показник 75% свідчить про високу ефективність українських оборонних підприємств. Вони в умовах війни здатні не лише забезпечувати потреби фронту, а й демонструють конкурентоспроможність на міжнародному рівні.

Так, в різних категоріях було кодифіковано таке озброєння та техніку:

251 зразок безпілотних авіаційних комплексів;

169 зразків боєприпасів;

153 зразки засобів РЕБ та РЕР;

108 зразків інженерних засобів;

97 засобів зв’язку;

57 наземних ракетних комплексів.

У міністерстві зауважили, що такий результат став можливим завдяки співпраці з українськими виробниками та міжнародними партнерами.

Раніше радник президента зі стратегічних питань Олександр Камишін повідомив, що наразі в Україні є понад 200 виробників дронів.

А представник ГУР МО Андрій Юсов в інтерв'ю Новини.LIVE розповів про виробництво українських дронів, які можуть долати рекордні відстані.