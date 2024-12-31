В Минобороны назвали количество техники, которую допустили в ВСУ в 2024 году

Военный с дроном. Иллюстративное фото: ВСУ

Министерство обороны Украины допустило более 1300 образцов вооружения и военной техники к эксплуатации в ВСУ. Из них почти 75% — украинского производства.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны во вторник, 31 декабря.

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По словам заместителя Министра обороны Дмитрия Клименкова, показатель 75% свидетельствует о высокой эффективности украинских оборонных предприятий. Они в условиях войны способны не только обеспечивать потребности фронта, но и демонстрируют конкурентоспособность на международном уровне.

Так, в различных категориях было кодифицировано такое вооружение и технику:

251 образец беспилотных авиационных комплексов;

169 образцов боеприпасов;

153 образца средств РЭБ и РЭР;

108 образцов инженерных средств;

97 средств связи;

97 средств связи;

57 наземных ракетных комплексов;

В министерстве отметили, что такой результат стал возможными благодаря сотрудничеству украинскими производителями и международными партнерами.

Ранее советник президента по стратегическим вопросам Александр Камышин сообщил, что сейчас в Украине есть более 200 производителей дронов.

А представитель ГУР МО Андрей Юсов в интервью Новини.LIVE рассказал о производстве украинских дронов, которые могут преодолевать рекордные расстояния