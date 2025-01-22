По данным экс-главы Минстратегпрома, сейчас украинский ВПК обеспечивает 40% потребностей фронта

Украинская САУ "Богдана". Фото: "Азов"

Украина значительно повысила производство собственного оружия на военных предприятиях после широкомасштабного вторжения РФ. Ранее приходилось воевать только тем оружием, которое предоставляли западные партнеры.

Об этом заявил экс-глава Минстратегпрома Александр Камышин, передают Новини.LIVE.

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По его информации, в советские времена в Украине содержалось более 2000 военных предприятий, которые впоследствии стали ненужными, ведь Украина не планировала воевать. Однако после нападения РФ обострилась потребность в их восстановлении или создании новых.

"Таким образом, на сегодня 40% того, что мы имеем на передовой, — это то, что мы производим на месте", — сказал Камышин.

Даже представители западных стран приезжают в Украину, чтобы чему-то научиться, особенно в сегменте дронов, заявил экс-глава Минстратегпрома. И это не только воздушные дроны — это наземные системы, это морские дроны, все типы беспилотных систем, заметил Камышин.

"Итак, на данный момент Украина строит себя как центр оборонной промышленности. И как недавно сказал Зеленский, это ключ к безопасности всей Европы", — заявил Камышин.

Напомним, ранее командир Третьей отдельной штурмовой бригады Андрей Билецкий заявил, что именно сейчас назрело время перемен во всех отраслях нашего государства. Научно-техническая революция на поле боя уже сейчас требует структурных и штатных изменений в Силах обороны.

Ранее мы писали, что Министерство обороны Украины допустило более 1300 образцов вооружения и военной техники к эксплуатации в ВСУ. Из них почти 75% — украинского производства.