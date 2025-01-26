Зеленський повідомив, скільки КАБів запустила РФ цього тижня

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Російські війська продовжують щодня завдавати ударів по Україні, використовуючи різні види озброєння. Цього тижня було запущено близько 1250 авіаційних бомб та понад 750 безпілотників.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram у неділю, 26 січня.

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Атаки на Україну протягом тижня

Зеленський повідомив, що за останній тиждень Україна зазнала сотні російських атак. Ворог запустив близько 1250 авіабомб, понад 750 ударних дронів та понад 20 ракет різних типів.

"Тільки рішучість може зупинити таких терористів. Постійно працюємо з партнерами, щоб збільшити можливості нашої оборони та зменшити здатність Росії тероризувати Україну", — наголосив президент.

Він зауважив, що далекобійність, санкції та зменшення ціни на нафту є важливими для захисту життя.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, цієї ночі Росія атакувала Україну 72 безпілотниками. 50 дронів збили Сили ППО та ще дев'ять були локаційно втрачені.

Також ми писали, що вчора військові моряки перехопили російську ракету, яка летіла в напрямку порту "Південний".