За допомогою дронів бійці ЗСУ вдало знищують бронетехніку та живу силу російських окупантів

Знищують і вдень і вночі — Сирський показав роботу дронів ЗСУ
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський поділився відео з вдалою роботою операторів українських безпілотників. Щоденно ці майстри несуть смерть з небес російським окупантам.
Кадри знищення ворога Сирський опублікував у своєму Telegram.
Як "дроноводи" ЗСУ знищують окупантів
На кадрах можна побачити, що знищенню підлягає не тільки бронетехніка армії РФ, але й жива сила противника. Влучними скидами бійці ЗСУ вражають цілі відділення. Не вдається сховатись окупантам навіть вночі — "дроноводи" бачать їх у пітьмах. Особлива влучність дозволяє бійцям ЗСУ вражати окупантів і серед будівель.
Нагадаємо, Сили оборони за декілька днів уразили командні пункти окупантів у Донецькій області, послаблюючи їхню логістику та здатність проводити операції.
Також головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський показав, як українські бійці ліквідують противника та його техніку.
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