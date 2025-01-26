За допомогою дронів бійці ЗСУ вдало знищують бронетехніку та живу силу російських окупантів

Боєць ЗСУ запускає дрон. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський поділився відео з вдалою роботою операторів українських безпілотників. Щоденно ці майстри несуть смерть з небес російським окупантам.

Кадри знищення ворога Сирський опублікував у своєму Telegram.

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Як "дроноводи" ЗСУ знищують окупантів

На кадрах можна побачити, що знищенню підлягає не тільки бронетехніка армії РФ, але й жива сила противника. Влучними скидами бійці ЗСУ вражають цілі відділення. Не вдається сховатись окупантам навіть вночі — "дроноводи" бачать їх у пітьмах. Особлива влучність дозволяє бійцям ЗСУ вражати окупантів і серед будівель.

Нагадаємо, Сили оборони за декілька днів уразили командні пункти окупантів у Донецькій області, послаблюючи їхню логістику та здатність проводити операції.

Також головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський показав, як українські бійці ліквідують противника та його техніку.