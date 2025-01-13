Удари ЗСУ по командних пунктах РФ на Донеччині — як це впливає на ворога

Українські військові ведуть вогонь по ворогу. Фото: Армія Inform

За останні кілька днів Сили оборони завдали щонайменше три удари по командних пунктах росіян у Донецькій області. Такі операції значно послабшують зусилля окупантів у сфері логістики та впливає на здатність Росії проводити військові операції в регіоні.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Генеральний штаб ЗСУ 12 січня повідомив, що українські військові завдали точного авіаудару по командному пункту 2-ї загальновійськової армії Росії в Новогродівці Донецької області. Українське військове керівництво зазначило, що ця операція є частиною ширшої серії українських ударів по командних пунктах російських військ, які діють на Донецькому напрямку.

Крім того, подібні удари були й раніше. Так, 8 і 10 січня Сили оборони завдали ударів по командним пунктам 8-го армійського корпусу Південного військового округу в окупованому Харцизьку і по пункту 3-го армійського корпусу Центрального військового округу в окупованому Світлодарську.

"Українські удари спрямовані на погіршення загальних зусиль російського матеріально-технічного забезпечення та оперативного планування, що може вплинути на здатність Росії проводити свої військові операції на заході Донецької області", — зазначають аналітики.

Нагадаємо, видання FT повідомило, що Росія змінила тактику під Покровськом і вже обрала нову ціль. Окупанти намагаються отримати максимум території.

Крім того, у ЗСУ повідомили, яка ситуація зараз в Часовому Яру. Російська війська знову і знову здійснюють наступ на населений пункт.