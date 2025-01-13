Удари ЗСУ по командних пунктах РФ на Донеччині — як це впливає на ворога

Удари ЗСУ по пунктах росіян на Донеччині — як це впливає на РФ
За останні кілька днів Сили оборони завдали щонайменше три удари по командних пунктах росіян у Донецькій області. Такі операції значно послабшують зусилля окупантів у сфері логістики та впливає на здатність Росії проводити військові операції в регіоні.
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Як удари ЗСУ по командних пунктах РФ на Донеччині впливають на росіян
Генеральний штаб ЗСУ 12 січня повідомив, що українські військові завдали точного авіаудару по командному пункту 2-ї загальновійськової армії Росії в Новогродівці Донецької області. Українське військове керівництво зазначило, що ця операція є частиною ширшої серії українських ударів по командних пунктах російських військ, які діють на Донецькому напрямку.
Крім того, подібні удари були й раніше. Так, 8 і 10 січня Сили оборони завдали ударів по командним пунктам 8-го армійського корпусу Південного військового округу в окупованому Харцизьку і по пункту 3-го армійського корпусу Центрального військового округу в окупованому Світлодарську.
"Українські удари спрямовані на погіршення загальних зусиль російського матеріально-технічного забезпечення та оперативного планування, що може вплинути на здатність Росії проводити свої військові операції на заході Донецької області", — зазначають аналітики.
Нагадаємо, видання FT повідомило, що Росія змінила тактику під Покровськом і вже обрала нову ціль. Окупанти намагаються отримати максимум території.
Крім того, у ЗСУ повідомили, яка ситуація зараз в Часовому Яру. Російська війська знову і знову здійснюють наступ на населений пункт.
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