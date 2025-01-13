Удары ВСУ по командным пунктам РФ в Донецкой области — как это влияет на врага

Украинские военные ведут огонь по врагу. Фото: Армія Inform

За последние несколько дней Силы обороны нанесли по меньшей мере три удара по командным пунктам россиян в Донецкой области. Такие операции значительно ослабляют усилия оккупантов в сфере логистики и влияет на способность России проводить военные операции в регионе.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Генеральный штаб ВСУ 12 января сообщил, что украинские военные нанесли точный авиаудар по командному пункту 2-й общевойсковой армии России в Новогродовке Донецкой области. Украинское военное руководство отметило, что эта операция является частью более широкой серии украинских ударов по командным пунктам российских войск, действующих на Донецком направлении.

Кроме того, подобные удары были и ранее. Так, 8 и 10 января Силы обороны нанесли удары по командным пунктам 8-го армейского корпуса Южного военного округа в оккупированном Харцызске и по пункту 3-го армейского корпуса Центрального военного округа в оккупированном Светлодарске.

"Украинские удары направлены на ухудшение общих усилий российского материально-технического обеспечения и оперативного планирования, что может повлиять на способность России проводить свои военные операции на западе Донецкой области", — отмечают аналитики.

Напомним, издание FT сообщило, что Россия изменила тактику под Покровском и уже выбрала новую цель. Оккупанты пытаются получить максимум территории.

Кроме того, в ВСУ сообщили, какая ситуация сейчас в Часовом Яру. Российские войска снова и снова осуществляют наступление на населенный пункт.