С помощью дронов бойцы ВСУ удачно уничтожают бронетехнику и живую силу российских оккупантов

Уничтожают и днем и ночью — Сырский показал работу дронов ВСУ
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поделился видео с удачной работой операторов украинских беспилотников. Ежедневно эти мастера несут смерть с небес российским оккупантам.
Кадры уничтожения врага Сирский опубликовал в своем Telegram.
Как "дроноводы" ВСУ уничтожают оккупантов
На кадрах можно увидеть, что уничтожению подлежит не только бронетехника армии РФ, но и живая сила противника. Точными сбросами бойцы ВСУ поражают целые отделения. Не удается спрятаться оккупантам даже ночью — "дроноводы" видят их во тьме. Особая меткость позволяет бойцам ВСУ поражать оккупантов и среди зданий.
Напомним, Силы обороны за несколько дней поразили командные пункты оккупантов в Донецкой области, ослабляя их логистику и способность проводить операции.
Также главнокомандующий ВСУ Александр Сырский показал, как украинские бойцы ликвидируют противника и его технику.
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