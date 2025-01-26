С помощью дронов бойцы ВСУ удачно уничтожают бронетехнику и живую силу российских оккупантов

Боец ВСУ запускает дрон. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поделился видео с удачной работой операторов украинских беспилотников. Ежедневно эти мастера несут смерть с небес российским оккупантам.

Кадры уничтожения врага Сирский опубликовал в своем Telegram.

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Как "дроноводы" ВСУ уничтожают оккупантов

На кадрах можно увидеть, что уничтожению подлежит не только бронетехника армии РФ, но и живая сила противника. Точными сбросами бойцы ВСУ поражают целые отделения. Не удается спрятаться оккупантам даже ночью — "дроноводы" видят их во тьме. Особая меткость позволяет бойцам ВСУ поражать оккупантов и среди зданий.

Напомним, Силы обороны за несколько дней поразили командные пункты оккупантов в Донецкой области, ослабляя их логистику и способность проводить операции.

Также главнокомандующий ВСУ Александр Сырский показал, как украинские бойцы ликвидируют противника и его технику.