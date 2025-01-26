Скільки російських дронів вночі збили Сили ППО - зведення

Росія вночі атакувала Україну дронами — скільки цілей збила ППО
Російські війська в ніч проти суботи, 26 січня, атакували Україну дронами-камікадзе. Сили ППО збили більшість ворожих дронів.
Про це повідомила пресслужба Повітряних сил у Telegram.
Атака на Україну 26 січня
Вночі ворог запустив 72 безпілотники з Орла, Курська, Брянська, Міллєрово та Приморсько-Ахтарська. Російську повітряну атаку відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, а також мобільні вогневі групи.
Станом на дев'яту ранку підтверджено збиття 50 БпЛА в небі над Київською, Одеською, Харківською, Полтавською, Сумською Донецькою, Дніпропетровською та Хмельницькою областями.
Ще дев'ять безпілотників були локаційно втрачені та один дрон досі перебуває в повітрі, бойова робота триває.
Раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський показав відео роботи українських дронів на фронті.
Також нещодавно операторам дронів вдалось влучити по ЗРК "Бук-М3", що завдало значних збитків окупантам.
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