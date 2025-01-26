Сколько российских дронов ночью сбили Силы ПВО - сводка

Мобильная группа ПВО. Иллюстративное фото: УНИАН

Российские войска в ночь на субботу, 26 января, атаковали Украину дронами-камикадзе. Силы ПВО сбили большинство вражеских дронов.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил в Telegram.

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Атака на Украину 26 января

Ночью враг запустил 72 беспилотника из Орла, Курска, Брянска, Миллерово и Приморско-Ахтарска. Российскую воздушную атаку отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, а также мобильные огневые группы.

По состоянию на девять утра подтверждено сбитие 50 БпЛА в небе над Киевской, Одесской, Харьковской, Полтавской, Сумской Донецкой, Днепропетровской и Хмельницкой областями.

Еще девять беспилотников были локационно потеряны и один дрон до сих пор находится в воздухе, боевая работа продолжается.

Сбитые цели. Фото: Воздушные силы

Ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский показал видео работы украинских дронов на фронте.

Также недавно операторам дронов удалось попасть по ЗРК "Бук-М3", что нанесло значительный ущерб оккупантам.