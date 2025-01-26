Сколько российских дронов ночью сбили Силы ПВО - сводка

Россия ночью атаковала Украину дронами — сколько целей сбила ПВО
Российские войска в ночь на субботу, 26 января, атаковали Украину дронами-камикадзе. Силы ПВО сбили большинство вражеских дронов.
Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил в Telegram.
Атака на Украину 26 января
Ночью враг запустил 72 беспилотника из Орла, Курска, Брянска, Миллерово и Приморско-Ахтарска. Российскую воздушную атаку отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, а также мобильные огневые группы.
По состоянию на девять утра подтверждено сбитие 50 БпЛА в небе над Киевской, Одесской, Харьковской, Полтавской, Сумской Донецкой, Днепропетровской и Хмельницкой областями.
Еще девять беспилотников были локационно потеряны и один дрон до сих пор находится в воздухе, боевая работа продолжается.
Ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский показал видео работы украинских дронов на фронте.
Также недавно операторам дронов удалось попасть по ЗРК "Бук-М3", что нанесло значительный ущерб оккупантам.
Читайте Новини.LIVE!