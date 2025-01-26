За допомогою дрона ЗСУ знищили ЗРК "Бук-М3"

ЗСУ вразили важливу ціль — вартість 45 мільйонів доларів
Сили безпілотних систем ЗСУ успішно продовжують виконувати свої бойові завдання зі знищення російських окупантів. Нещодавно операторам 412 полку "NEMESIS" вдалось вразити ЗРК "Бук-М3", що збереже життя пілотам ЗСУ та завдало шалених збитків окупантам.
Про це 412 полк "NEMESIS" повідомляє у своєму Telegram.
Як "дроноводи" вразили "Бук-М3"
Згідно з відеороликом, який опублікували представники "NEMESIS", ЗРК "Бук-М3" був враженим влучним ударом українського безпілотника. Комплекс російських окупантів після влучання зазнав критичних пошкоджень і вже не зможе атакувати українські літаки.
Цей комплекс здатний знищувати повітряні цілі на висотах до 25 км і супроводжувати їх на відстані до 70 км. Вартість повного комплексу складає близько 45 000 000 доларів.
Раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський поділився відео з вдалою роботою операторів українських безпілотників. Щоденно ці майстри несуть смерть з небес російським окупантам.
Нагадаємо, Сили оборони за декілька днів уразили командні пункти окупантів у Донецькій області, послаблюючи їхню логістику та здатність проводити операції.
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