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ЗСУ вразили важливу ціль — вартість 45 мільйонів доларів

26 січня 2025 04:50
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
За допомогою дрона ЗСУ знищили ЗРК "Бук-М3"
Український оператор дрона. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Сили безпілотних систем ЗСУ успішно продовжують виконувати свої бойові завдання зі знищення російських окупантів. Нещодавно операторам 412 полку "NEMESIS" вдалось вразити ЗРК "Бук-М3", що збереже життя пілотам ЗСУ та завдало шалених збитків окупантам. 

Про це 412 полк "NEMESIS" повідомляє у своєму Telegram.

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Згідно з відеороликом, який опублікували представники "NEMESIS", ЗРК "Бук-М3" був враженим влучним ударом українського безпілотника. Комплекс російських окупантів після влучання зазнав критичних пошкоджень і вже не зможе атакувати українські літаки. 

Цей комплекс здатний знищувати повітряні цілі на висотах до 25 км і супроводжувати їх на відстані до 70 км. Вартість повного комплексу складає близько 45 000 000 доларів.

Раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський поділився відео з вдалою роботою операторів українських безпілотників. Щоденно ці майстри несуть смерть з небес російським окупантам. 

Нагадаємо, Сили оборони за декілька днів уразили командні пункти окупантів у Донецькій області, послаблюючи їхню логістику та здатність проводити операції.

ЗСУ безпілотники дрони війна в Україні ситуація на фронті ЗРК "Бук"

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