С помощью дрона ВСУ уничтожили ЗРК "Бук-М3"

Украинский оператор дрона. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Силы беспилотных систем ВСУ успешно продолжают выполнять свои боевые задачи по уничтожению российских оккупантов. Недавно операторам 412 полка "NEMESIS" удалось поразить ЗРК "Бук-М3", что сохранило жизнь пилотам ВСУ и нанесло огромный ущерб оккупантам.

Об этом 412 полк "NEMESIS" сообщает в своем Telegram.

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Согласно видеоролику, который опубликовали представители "NEMESIS", ЗРК "Бук-М3" был поражен точным ударом украинского беспилотника. Комплекс российских оккупантов после попадания получил критические повреждения и уже не сможет атаковать украинские самолеты.

Этот комплекс способен уничтожать воздушные цели на высотах до 25 км и сопровождать их на расстоянии до 70 км. Стоимость полного комплекса составляет около 45 000 000 долларов.

Ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поделился видео с удачной работой операторов украинских беспилотников. Ежедневно эти мастера несут смерть с небес российским оккупантам.

Напомним, Силы обороны за несколько дней поразили командные пункты оккупантов в Донецкой области, ослабляя их логистику и способность проводить операции.