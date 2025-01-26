Зеленский сообщил, сколько КАБов запустила РФ на этой неделе

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Российские войска продолжают ежедневно наносить удары по Украине, используя различные виды вооружения. На этой неделе было запущено около 1250 авиационных бомб и более 750 беспилотников.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram в воскресенье, 26 января.

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Зеленский сообщил, что за последнюю неделю Украина подверглась сотне российских атак. Враг запустил около 1250 авиабомб, более 750 ударных дронов и более 20 ракет различных типов.

"Только решительность может остановить таких террористов. Постоянно работаем с партнерами, чтобы увеличить возможности нашей обороны и уменьшить способность России терроризировать Украину", — подчеркнул президент.

Он отметил, что дальнобойность, санкции и уменьшение цены на нефть важны для защиты жизни.

Скриншот поста Зеленского

Напомним, этой ночью Россия атаковала Украину 72 беспилотниками. 50 дронов сбили Силы ПВО и еще девять были локально потеряны.

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