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Зеленский назвал количество целей, которые запустила РФ за неделю

26 января 2025 12:02
Евгения Брюховецкая - редактор
Зеленский сообщил, сколько КАБов запустила РФ на этой неделе
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
Евгения Брюховецкая - редактор

Российские войска продолжают ежедневно наносить удары по Украине, используя различные виды вооружения. На этой неделе было запущено около 1250 авиационных бомб и более 750 беспилотников.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram в воскресенье, 26 января.

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Зеленский сообщил, что за последнюю неделю Украина подверглась сотне российских атак. Враг запустил около 1250 авиабомб, более 750 ударных дронов и более 20 ракет различных типов.

"Только решительность может остановить таких террористов. Постоянно работаем с партнерами, чтобы увеличить возможности нашей обороны и уменьшить способность России терроризировать Украину", — подчеркнул президент.

Он отметил, что дальнобойность, санкции и уменьшение цены на нефть важны для защиты жизни.

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Скриншот поста Зеленского

Напомним, этой ночью Россия атаковала Украину 72 беспилотниками. 50 дронов сбили Силы ПВО и еще девять были локально потеряны.

Также мы писали, что вчера военные моряки перехватили российскую ракету, летевшую в направлении порта "Южный".

Владимир Зеленский ПВО ракеты дроны война в Украине авиабомба

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