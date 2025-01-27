ВСУ вышли из части Великой Новоселки, — ОСУВ "Хортица"

Украинские военнослужащие. Фото: Генштаб ВСУ

Украинские военные вышли с юга поселка Великая Новоселка в Донецкой области. Такое решение приняли, чтобы избежать окружения со стороны армии врага.

Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона в понедельник, 27 января.

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Какая ситуация в Великой Новоселке

Как отметил Трегубов, сейчас украинские защитники удерживают некоторые позиции, находящиеся ближе к окраине Великой Новоселки. Оккупанты заняли значительную часть города. ВСУ сдерживают врага, чтобы тот не пошел дальше.

"Чтобы избежать окружения украинских сил в южной части населенного пункта, они оттуда были выведены. Украинские силы удерживают некоторые позиции в пределах населенного пункта, но ближе к окраине. Любые другие действия могли бы вызвать их окружение и ненужные потери среди украинских защитников", — отметил спикер.

Трегубов также сообщил, что ситуация на Покровском направлении остается сложной. Он добавил, что на этот участок фронта приходится почти половина из всех боевых столкновений.

Напомним, о том, что россияне продвигаются в населенном пункте Великая Новоселка Донецкой области сообщали и в пресс-службе 110-й ОМБр. Как отметили, враг пытался блокировать опорные пункты украинских бойцов.

Глава государства Владимир Зеленский назначил руководителя ОСУВ "Хортица". Им стал генерал-майор Михаил Драпатий. Таким образом Президент хочет усилить командный состав войск на самых горячих направлениях.