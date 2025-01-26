Зеленський призначив Драпатого командувачем ОСУВ "Хортиця"

Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський призначив генерал-майора Михайла Драпатого керівником оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця". Так підсилили командний склад військ на Донеччині.

Про це глава держави Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні у неділю, 26 січня.

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Як зазначив Зеленський, він доручив посилити командний склад українського війська на найжорсткіших напрямках боїв — на Донеччині. Відповідно, генерал-майора Михайла Драпатого призначили керівником ОСУВ "Хортиця".

"При цьому Драпатий зберігатиме повноваження командувача Сухопутних військ — найбільш чисельної частини наших Збройних Сил, і це допоможе поєднувати бойову роботу армії з правильною підготовкою бригад. Саме фронтові потреби мають визначати стандарти комплектування й тренування бригад", — зазначив глава держави.

Президент також подякував українським розробникам і виробникам далекобійних дронів та ракет. Він зазначив, що вже видно їхню ефективність.

"Неспокій у Росії, зменшення російських можливостей продавати й переробляти нафту, менші глобальні ціни на нафту — це те, що потрібно заради миру. Цей рік має стати вирішальним, і наші дії повинні впливати на нашу долю. Саме так і робимо", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, у 110-й ОМБр заявили, що окупанти просунулися у населеному пункті Велика Новосілка на Донеччині. Росіяни намагаються там блокувати опорні пункти ЗСУ.

Раніше в ОСУВ "Хортиця" спростували інформацію про те, що росіяни нібито зайшли у Покровськ. Ситуація там складна, але українські військові тримають свої позиції.