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Драпатий стал командующим ОСУВ "Хортица" — обращение Зеленского

26 января 2025 21:25
Ольга Антоновская - редактор
Зеленский назначил Драпатого командующим ОСУВ "Хортица"
Владимир Зеленский. Фото: скриншот
Ольга Антоновская - редактор

Президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-майора Михаила Драпатого руководителем оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Так усилили командный состав войск на Донецкой области.

Об этом глава государства Владимир Зеленский сообщил в вечернем обращении в воскресенье, 26 января.

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Как отметил Зеленский, он поручил усилить командный состав украинской армии на самых жестких направлениях боев — в Донецкой области. Соответственно, генерал-майора Михаила Драпатого назначили руководителем ОСУВ "Хортица".

"При этом Драпатый будет сохранять полномочия командующего Сухопутных войск — наиболее численной части наших Вооруженных Сил, и это поможет сочетать боевую работу армии с правильной подготовкой бригад. Именно фронтовые потребности должны определять стандарты комплектования и тренировки бригад", — отметил глава государства.

Президент также поблагодарил украинских разработчиков и производителей дальнобойных дронов и ракет. Он отметил, что уже видна их эффективность.

"Беспокойство в России, уменьшение российских возможностей продавать и перерабатывать нефть, меньшие глобальные цены на нефть — это то, что нужно ради мира. Этот год должен стать решающим, и наши действия должны влиять на нашу судьбу. Именно так и делаем", — сказал Зеленский.

Напомним, в 110-й ОМБр заявили, что оккупанты продвинулись в населенном пункте Великая Новоселка в Донецкой области. Россияне пытаются там блокировать опорные пункты ВСУ.

Ранее в ОСУВ "Хортица" опровергли информацию о том, что россияне якобы зашли в Покровск. Ситуация там сложная, но украинские военные держат свои позиции.

Владимир Зеленский ВСУ Донецк война в Украине війна должность

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