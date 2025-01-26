Зеленский назначил Драпатого командующим ОСУВ "Хортица"

Драпатий стал командующим ОСУВ "Хортица" — обращение Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-майора Михаила Драпатого руководителем оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Так усилили командный состав войск на Донецкой области.
Об этом глава государства Владимир Зеленский сообщил в вечернем обращении в воскресенье, 26 января.
Новая должность Михаила Драпатого
Как отметил Зеленский, он поручил усилить командный состав украинской армии на самых жестких направлениях боев — в Донецкой области. Соответственно, генерал-майора Михаила Драпатого назначили руководителем ОСУВ "Хортица".
"При этом Драпатый будет сохранять полномочия командующего Сухопутных войск — наиболее численной части наших Вооруженных Сил, и это поможет сочетать боевую работу армии с правильной подготовкой бригад. Именно фронтовые потребности должны определять стандарты комплектования и тренировки бригад", — отметил глава государства.
Президент также поблагодарил украинских разработчиков и производителей дальнобойных дронов и ракет. Он отметил, что уже видна их эффективность.
"Беспокойство в России, уменьшение российских возможностей продавать и перерабатывать нефть, меньшие глобальные цены на нефть — это то, что нужно ради мира. Этот год должен стать решающим, и наши действия должны влиять на нашу судьбу. Именно так и делаем", — сказал Зеленский.
Напомним, в 110-й ОМБр заявили, что оккупанты продвинулись в населенном пункте Великая Новоселка в Донецкой области. Россияне пытаются там блокировать опорные пункты ВСУ.
Ранее в ОСУВ "Хортица" опровергли информацию о том, что россияне якобы зашли в Покровск. Ситуация там сложная, но украинские военные держат свои позиции.
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