На Покровському напрямку точаться запеклі бої, але російські окупанти у місто не увійшли

В'їзд в Покровськ. Фото: Генштаб ЗСУ

Чергові військові зі складу ЗСУ спростували панічне повідомлення депутатки Мар'яни Безуглої про те, що російські окупанти увійшли в Покровськ на Донеччині. Ситуація залишається складною, але ЗСУ боронять свої позиції.

Така інформація опублікована у Telegram-каналі Оперативного командування "Схід" ("Хортиця").

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Повідомлення Оперативного командування "Схід". Фото: Скриншот

Військові скасували панічні заяви, але підтвердили складність оперативної ситуації на Покровському напрямку, де тривають запеклі бої. Сили оборони України мужньо протистоять ворогу, який намагається використати свою чисельну перевагу для подальшого наступу.

Водночас наголошується, що інформація про присутність російських військ у самому місті Покровськ не відповідає дійсності. Командування закликає громадськість до обачності та виключно довіряти офіційним джерелам інформації. Будь-які емоційні інтерпретації та поширення необґрунтованих повідомлень можуть бути використані противником на свою користь.

Раніше повідомлялось, що лейтенант Збройних Сил України з позивним "Алекс" спростував істеричне повідомлення Безуглої й спростовує її панічні заяви далеко не вперше. За інформацією бійця ЗСУ, в Покровську постійно фіксуються спроби проникнення російських ДРГ, але це далеко не новина. Регулярні сили армії РФ в Покровськ не входили.

Нагадаємо, нещодавно видання FT повідомляло, що РФ змінила тактику під Покровськом і вже обрала нову ціль. Окупанти просуваються до Дніпропетровської області, обходячи місто.