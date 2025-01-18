За заявою Безуглої, окупанти вже увійшли в Покровськ, а Драпатого тримають в тилу

У ЗСУ спростували заяву Безуглої про росіян у Покровську
Російські окупанти зайшли в Покровськ у Донецькій області. На цьому напрямку немає жодного генерала, який зміг би зупинити окупантів та вирівняти ситуацію.
Таку заяву у своєму Telegram зробила нардепка Мар'яна Безугла.
До чого закликає Безугла
Згідно з її заявою, генерал-майора ЗСУ Михайла Драпатого спеціально тримають у тилу, замість того, щоб відправити стабілізувати ситуацію у Покровську. Безугла закликає повернути Драпатого на фронт, адже, за її словами, під Покровськом немає жодного "бойового менеджера".
Чи взяли росіяни Покровськ
Тим часом лейтенант Збройних Сил України з позивним "Алекс" спростував істеричне повідомлення Безуглої й спростовує її панічні заяви далеко не вперше. За інформацією бійця ЗСУ, в Покровську постійно фіксуються спроби проникнення російських ДРГ, але це далеко не новина. Регулярні сили армії РФ в Покровськ не входили.
Нагадаємо, нещодавно видання FT повідомляло, що РФ змінила тактику під Покровськом і вже обрала нову ціль. Окупанти просуваються до Дніпропетровської області, обходячи місто.
Крім того, BILD заявило, що до кордону з Дніпропетровщиною росіянам лишилось 7 км. Вже за кілька тижнів бойові дії можуть перекинути у цей регіон.
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