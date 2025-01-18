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ЗСУ відійшли з вогнетривкого комбінату в Часовому Яру — ЗМІ

18 січня 2025 23:06
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Відхід ЗСУ з комбінату в Часовому Яру — подробиці УП
Українські захисники. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

Українські військові вдарили по території вогнетривкого комбінату в Часовому Яру Донецької області. Це свідчить про те, що територію комбінату окупували російські загарбники.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на джерела в суботу, 18 січня.

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Відхід ЗСУ з комбінату в Часовому Яру 

"На території вогнетривкого заводу противник спробував закріпитися, атакуючи малими та середніми групами. Завдяки злагодженим діям підрозділів БПС його було виявлено в одному з приміщень на території вогнетривкого заводу та завдано авіаційного удару. Ворог зазнав втрат", — поінформував речник ОТУ "Луганськ" підполковник Дмитро Запорожець.

ЗСУ відійшли з вогнетривкого комбінату в Часовому Яру — ЗМІ - фото 1
Розташування Часового Яру в Донецькій області на картах DeepState. Фото: скриншот

Видання зазначає, що територія комбінату слугувала надійним укріпленням для українських захисників, втрата підприємства означає відступ Сил оборони до житлових будинків, пошкоджених внаслідок обстрілів.

За джерелами УП, під контролем ЗСУ перебуває близько 30% території Часового Яру.

Зауважимо, що в Генштабі ЗСУ цю інформацію ще не коментували!

Нагадаємо, нещодавно військові спростували чутки про окупацію Часового Яру. Сержант 24 окремого штурмового батальйону Олександр Колим запевнив, що ЗСУ тримають позиції, попри штурми ворога.

Наразі в Часовому Яру тривають активні бойові дії. Російські загарбники не припиняють спроб захопити місто, зокрема окупанти намагалися "лізти" на комбінат вогнетривких матеріалів.

ЗСУ Донецька область окупанти війна в Україні Часів Яр

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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